Bajlo tvrdi da ga je napao zadarski gradonačelnik. Dukić: Odmaknuo sam tu kameru od svoje kćeri i sebe i to je bilo sve

U noći s petka na subotu u zadarskom klubu Guma došlo je do incidenta između gradonačelnika Zadra Branka Dukića i vlasnika portala Zadar News Hrvoja Bajla. Bajl se o situaciji oglasio na društvenim mrežama, a policija je na službenim stranicama izvijestila o događaju te najavila daljnje izvide. Prema Bajlovim tvrdnjama, Dukić ga je udario šakom i izbio mu naočale koje su pritom razbijene, a pročelnik njegova ureda Ante Ćurković ukrao mu je mobitel. To je objavio na svom Facebook profilu uz kratku snimku policijskih službenika pred klubom Guma.

Zadarski portal navodi da je Ćurković demantirao optužbe. Ćurković opisuje da je gradonačelnik s kćeri stajao za šankom kada je do njih došao Bajlo s upaljenom bljeskalicom i počeo se unositi gradonačelniku u lice. Dukić se odmaknuo, rukom odgurnuo Bajlov mobitel te otišao. Ćurković mu je tada prišao i čuo Bajla kako viče da mu je ukraden mobitel.

Bajlo je zatim zvao policiju koja je u zapisniku navela da su oko 2 ujutro intervenirali u ugostiteljskom objektu u Širokoj ulici u Zadru na poziv 39-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je kazao da ga je fizički napao 58-godišnji hrvatski državljanin. Pišu da je tijekom postupanja 39-godišnjak odbio alkotestiranje, dok kod 58-godišnjaka nije utvrđena prisutnost alkohola u organizmu. Najavili su provođenje kriminalističkog istraživanja radi utvrđivanja svih činjenica događaja.

O cijelom događaju oglasio se i gradonačelnik Dukić čiju Zadarski portal prenosimo u cijelosti: Sinoć sam bio pozvan na tradicionalno predbožićno druženje djelatnika Gradske uprave. Rado sam se odazvao kako bi im i zahvalio na njihovom radu. Nedugo nakon što sam ušao u klub sreo sam se sa svojom kćeri i naravno, zadržao se u razgovoru s njom. Tada nam je u već čitavoj javnosti poznatom nametljivom načinu prišao Hrvoje Bajlo i u nas uperio kameru mobitela s blicom. Odmaknuo sam tu kameru od svoje kćeri i sebe i to je bilo sve. Nakon toga djelatnici PU zatražili su razgovor sa mnom. Naravno da ću morati pokrenuti postupak protiv te osobe koja se godinama predstavlja kao novinar. Uostalom, ovo što navodim može potvrditi najmanje dvadeset osoba koji su tome svjedočili. Žalosno je što on već godinama redovito koristi ovakav način bezobraznog provociranja i maltretiranja, manipulira javnost i službe. To je odavno prevršilo svaku mjeru.

POVEZANI ČLANCI:

Bajlo se u međuvremenu ponovno oglasio na društvenim mrežama, ovoga puta nešto duljom objavom u kojoj je poručio da se u medijima šire lažne vijesti o događaju u noćnom klubu. "Kad izađem iz bolnice objavit ću dokumentaciju koja dokazuje da sam u pravu i da sam fizički napadnut. U međuvremenu sam u policiji podnio tri prijave pa ću i to objaviti. Objavit ću i fotografiju policajca koji me uvjeravao u postaji da je Dukiću izmjereno, kako mi je rekao, oko 0.6 posto alkohola u krvi. Tko je lagao, taj policajac koji mu je mjerio alkohol u krvi ili ovi iz policije koji su izdali priopćenje da je Dukić u 2 ujutro u Gume bio trijezan?" piše Bajlo.

"Ni ovo za alkotest nije točno. Kada su me pitali želim li se alkotestirati rekao sam im da nema problema. Rekao sam i da mi mogu i krv izvaditi ako žele. Na to su mi rekli da nije potrebno jer ne djelujem pijano" napomenuo je, zaključivši da se sve ovo događa jer "ZADAR News dobro radi svoj posao".

VIDEO Ovako izgleda Modrićev penthouse u centru Zagreba