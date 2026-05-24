'Imam osjećaj da među Bošnjacima slabi raspoloženje za još jedno preglasavanje Hrvata, jasno im je da to ništa dobroga nije donijelo BiH'

U trenutku kada je HDZ BiH Darijanu Filipović istaknuo kao kandidatkinju za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH, iz političke operative zakoračila je ravno u središte jedne od najnapetijih izbornih utrka u zemlji. U nedjeljnom intervjuu govori o odnosima Hrvata i Bošnjaka, izbornoj matematici, Europi, Hercegovini, ali i odrastanju uz karate, rukomet, pjevanje...



Posljednjih tjedana postali ste jedno od najeksponiranijih novih lica na političkoj sceni u BiH, nakon što vas je HDZ BiH istaknuo kao kandidatkinju za članicu Predsjedništva BiH. Kako se nosite s tom naglom vidljivošću?