Imaju li molitelji pravo na aktivizam kao što ga imaju lijeve i liberalne skupine?

Hrvatski će biskupi uskoro morati pisati dvije propovijedi za misu. Jednu za one koji su u crkvi i na misi, a drugu za one koji čitaju između redaka. Pritom ne bi bilo loše u fusnotama napisati i što su mislili među onim "između redaka". A svakako bi trebali na početku napisati upozorenje da se propovijed odnosi isključivo na tumačenje evanđeoskog odlomka koje se toga dana čita na misi. Jer u suprotnom ostavljaju previše prostora samozvanim egzegetima, analfabetskim tumačima Biblije na našim portalima, koji zacijelo pojma nisu imali da je varaždinski biskup mons. Bože Radoš u svojoj propovijedi koristio iste one riječi iz Evanđelja, koje je toga dana, na Čistu srijedu, slušala cijela Crkva. Odnosno, propovijedao je Isusovim riječima, stavljajući ih sebi u usta, kako nam je rekao, ni u primisli nemajući molitelje "muške krunice" na Trgu bana Jelačića, koje su mu između redaka ubacili "bibličari" s portala.