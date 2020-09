Ima li kraja? Novi lagani potres pogodio Zagreb: 'Čuo se kao jača grmljavina'

Novi lagani potres zabilježen je na području Zagreba.

EMSC javlja da je nešto u 16:59 sati potres magnitude oko 1,8 po Richteru pogodio Zagreb s epicentrom u okolici grada.

Prema prvim podacima EMSC-a, epicentar je bio na 12 kilometara sjeverozapadno od centra Zagreba te na 113 kilometara istočno od Ljubljane.

Ljudi su EMSC-u javili da su osjetili tutnjavu, zvuk sličan grmljavini ili pak slabije vibracije.

