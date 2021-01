'Ide se u predstavu u kojoj će se govoriti da je bilo lopovluka, a Plenkoviću nedostaje peti element'

Bivši ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik SDP-a Ranko Ostojić na terenu, u potresu razrušenoj Banovini, već je danima. I otvoreno, iz prve ruke, tvrdi da situacija još nije pod kontrolom. Još je puno lutanja i to ga, kaže, zabrinjava i zato što slijede još lošije vremenske prilike. I to nije, kaže, kritika, samo realno sagledavanje stanja.

Što u ovom trenutku još uvijek nije pod kontrolom?

Ljudi se slobodno kreću po terenu, nema sustava registracije, akreditiranja onih koji bi mogli ulaziti u potresom pogođeno područje. To odgovora svima koji imaju loše namjere, od nakupaca stoke do onih koji su tamo da bi pljačkali i slično. Uza sve to, mi smo u vremenu pandemije, a to znači da slobodan ulaz može izazvati dodatne zdravstvene probleme. To nitko ne kontrolira. Treći problem je što velik dio posla odrađuju volonteri, koji nisu za te stvari profesionalno obučeni, a zbog čega dolazi i do dodatnog smetanja službama koje bi morale raditi prema planu. Zaključak je da se nije postavila ni koordinacija unutar samog Stožera pa je teško očekivati koordinaciju s udrugama ili ljudima dobre volje koji su na terenu spremni pomagati.

VIDEO: Koordinator obnove poslije potresa Domagoj Delač potvrdio: Obustave hrane u Petrinji neće biti

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tjedan dana čekalo se da se proglasi katastrofa, je li se zakasnilo?

Nema potrebe sada govoriti o “prolivenom mlijeku”. Što se dogodilo, dogodilo se. Moji dobronamjerni savjeti idu za tim kako sada doći u situaciju da bude bolje i lakše svima koji su na terenu. Znam da svatko može doći na Banovinu, obići je i govoriti da je kaos. No svatko bi trebao raditi svoj dio posla, kao što bi Crveni križ trebao manje energije trošiti na odbacivanje kritika prema njihovu radu i posvetiti se onome što mora po zakonu. A mora biti glavni koordinator nevladinih udruga. Takav model imali smo ranije i oni su to odlično radili. Nevjerojatno je da u Stožeru nema osoba koje mogu dati relevantne podatke, da imate ravnatelja Civilne zaštite koji ne zna da mu evakuiraju vojarnu. Taj vjerojatno ne bi znao ni da je zatvor evakuiran. S druge strane, nemate osobu u Stožeru iz Ministarstva obrane kao što smo to imali i u Gunji i migrantskoj krizi.

Kako gledate na činjenicu da je oformljen novi Stožer i da mu je na čelu ministar branitelja Tomo Medved, a ne ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je na čelu Stožera civilne zaštite?

Ova je Vlada već odavno pokazala da joj je dozvoljeno sve pa i ovakve, potpuno nelegalne stvari. I to nije počelo danas. Mi Stožer civilne zaštite imamo i ne možete imati paralelne stožere. To je izmišljotina bez pravnog uporišta. Moje je pitanje i zašto zdravstvenu krizu ne vodi ministar zdravstva, koji ni nije član Stožera civilne zaštite. Sve to samo pokazuje odnos prema zakonu, na koji se način ponašaju i da im je sve dozvoljeno.

Jesu li ovo sve jasni pokazatelji da ćemo itekako morati raspravljati u budućnosti o sustavu civilne zaštite i o tome što sve treba mijenjati?

Već smo tu raspravu obavili onda kada je HDZ intervenirao u tadašnji Zakon o sustavu civilne zaštite koji je davao jako dobar okvir i koji je funkcionirao i u Gunji i u migrantskoj krizi i tijekom poplava… To je bio europski model u kojem imate jedinstveni broj 112 i službu koja ne ovisi o dnevnoj politici i o tome tko će koga staviti na čelo stožera, već je on bio ustrojen za stalno. Zamjenik šefa Državne uprave za zaštitu i spašavanje bio je na čelu državnog stožera, u njemu su bile sve službe i sve je bilo posloženo kako treba. Onog trenutka kada je Civilna zaštita pretvorena u jedan od odjela MUP-a odustalo se od tog koncepta koji svuda u Europi funkcionira.

Dodatni je problem što ljudi s potresom pogođenih područja ne žele napustiti svoje domove, uglavnom zbog stoke, od koje mnogi žive. Što je rješenje?

Kada samo pogledate administrativne prepreke koje će morati ispuniti ljudi koji čekaju obnovu, a imaju neko informatičko znanje, onda možete zamisliti kakav će samo to biti teret napraviti ljudima koji žive po selima na Banovini. Pravni okvir je, dakle, prva stvar koju treba riješiti. Što se tiče privremenog smještaja, u ovom je trenutku suluda varijanta da se probijaju ceste po dva kilometra da bi se nekome isporučili kontejneri ispred kuće zato što ne žele napustiti svoje ognjište. O. K. Ja to razumijem, ali je li to racionalno rješenje? Sada kada počne zima, tek ćete vidjeti koliko je tu problema.

Predlagali ste obnovu i useljenje tih ljudi u izbjeglički kamp koji je na tom području?

Šest kilometara od Petrinje imamo naselje s kompletnom infrastrukturom. Ti su objekti bili predviđeni za useljenje migranata, ali Petrinja se tome usprotivila pa se od toga odustalo. Ti su objekti devastirani, ali mogu se fazno urediti bez problema za privremeni smještaj. I nisu nimalo oštećeni u potresu.

Sami ste rekli, ljudi ne žele otići od kuća. Kako ih nagovoriti da to naprave?

Treba čovjeku objasniti da će se nalaziti šest ili deset kilometara od kuće, da će imati priliku svaki dan otići do svoje kuće i nahraniti stoku i da nema potrebe da riskira glavu. O tome se radi. Postoji zakonsko rješenje da nekoga prisilno evakuirate, ali ja ne govorim o tome. Govorim o ljudima koji bi sigurno bili zainteresirani za preseljenje jer tamo postoji sve što je potrebno za nekakav život, pa i mogućnost da djeca idu u školu i sve ostalo. Pitanje je i gdje će biti smješteni oni civili koje mi zovemo pripadnicima civilne zaštite ili volonteri koji budu spremni pomagati ljudima kada počne stvarna obnova. I zato je logično da se to naselje uredi i napravi kad već postoji. I sponzori mogu urediti te kuće.

SDP predlaže da se obnova Banovine obuhvati Zakonom o obnovi Zagreba. Nisu li to kruške i jabuke?

To je praktično rješenje kako se stvari ne bi dodatno komplicirale i da se na već raspravljeni zakon nadoda i ovo područje. To je samo zakonodavni okvir.

Bili ste ministar unutarnjih poslova kada je vaša Vlada obnavljala Gunju. Koliko će trebati vremena da se područje pogođeno potresom sanira prema vašoj procjeni?

Kada se dogodila katastrofa u Gunji, obećano je da će sve biti riješeno u roku od godinu dana. Ministarstva obrane i graditeljstva obavila su taj posao. Moje je bilo spašavanje života i da dovedemo do situacije da nema zaraze, da ne bude incidenata, da se uspostavi red i pripremi sve za one koji će raditi u obnovi. Meni je jasno da ima problema, ali iz svake lekcije nešto se može naučiti. Nikada stanje nije idealno, ali treba raditi najbolje što se može. U Gunji je obnovljeno 1300 kuća, ljudi su se vratili životu i to je jedno pristojno naselje. Ono što je obećano, to je i ispunjeno.

Kada će se to moći reći i za Banovinu?

Ovisno o pristupu. Bude li s obnovom se čekalo godinama, to će samo dovesti do toga da će ljudi napustiti taj kraj, pogotovo mladi. Što će mladi tamo raditi ako nemaju perspektivu? Potres je otkrio i da obnova dijela kuća nakon Domovinskog rata nije napravljena kako treba.

Mislite li da će se pronaći i kazniti krivci?

Ma ne. Sto posto siguran sam da se ništa neće dogoditi kad je o tome riječ. Ide se u jednu predstavu u kojoj će se samo govoriti da je bilo lopovluka ili krađe.

Još u travnju u Saboru ste tražili odgovor na pitanje što je s kontejnerima iz Gunje. Što se, po vama, dogodilo s robnim zalihama?

To je konstanta koju imate još od 2008., iz Sanaderova doba, kada su tvrtke dobivale te robne zalihe. Kad je u interesu HDZ-a, oni se pokriju pričom da je riječ o strogoj državnoj tajni. Priča o robnim zalihama zaslužuje posebnu temu. Bio bi red da to bude tema makar na zatvorenoj sjednici Sabora. Sramotna je činjenica i da netko na televiziji kaže da imamo robnih zaliha za mjesec dana. To je strašno i to je odavanje najveće tajne koja bi svakoga trebala uznemiriti, a ne uznemiruje nikoga. Ili kada vam netko kaže da imamo 1600 šatora, ali ih nitko nije tražio. To samo znači da se ne zna tko što radi. Premijeru Plenkoviću nedostaje peti element, iz onoga filma, a to je da upregne sve koji postoje i koji su u funkciji i pretvori ih u realnost.

Hoćete reći da premijer ima loše radare?

Njegov se radar pokazao u onome trenutku kada je proglasio pobjedu nad COVID-19. Nakon toga smo dobili 4500 mrtvih do ovoga trenutka. To su vam ti radari

VIDEO: Intervju s premijerom Plenkovićem