I vodik bi se mogao crpiti iz bušotina, samo ga treba potražiti

Kao što već znamo, kada je riječ o novim izvorima energije, velike se nade ponovo polažu u vodik. Već i površni pogled na enciklopedije otkriva nam da vodik stvara kemijske veze s najviše elemenata, posebno u organskim tvarima. Pri standardnom tlaku i temperaturi, vodik je plin bez boje, mirisa i okusa, 14,4 puta lakši od zraka, neotrovan, dlabo topiv u polarnim, a dobro u nepolarnim otapalima...



Bitnije je za ovaj tekst spomenuti da se industrijski dobiva iz plina, a rjeđe elektrolizom vode. No, što ako "zapaljivog zraka", kako je vodik krajem 18. stoljeća nazvao Henry Canedish, ima u prirodi, odmah ispod površinskog sloja zemlje, "uskladištenog" slično upravo kao što se skladišti plin? Gotovo nevjerojatna pretpostavka zamisliva je, a o takvim nalazištima izdani su već i neki znanstveni radovi. Konkretno se radi o jednom takvom nalazištu u Maliju gdje je naslaga vodika u pet odvojenih slojeva otkrivena 1987. godine pri bušenju bunara, o čemu je lokalno stanovništvo pričalo prilično nevjerojatne priče. Tvrdili su da je, nakon što se pri dubini od 108 metara odustalo od daljeg bušenja, iz rupe počeo puhati vjetar, a jedan je od mještana prišao rupi s upaljenom cigaretom te ga je – uhvatio plamen. Prilično nevjerojatno, pogotovo opisi tog plamena koji se nakon toga formirao, a koji je danju bio poput plave gazirane vode a noću poput sjajnog zlata. Plamen je, kazuju, jedva ugašen a rupa zatvorena i tako je ostalo sve do 2007. godine kada je za priču čuo lokalni poslovnjak Aliou Diallo. I on je odlučio istražiti o čemu se radi, a ispalo je da se radi o vodiku čistoće 98 posto. Što je prilično nevjerojatno, vodik se gotovo nikada ne nađe pri istraživanju nafte, a nije se vjerovalo da ga ispod površine Zemlje uopće i ima.