Hvarska policajka koju je tužio HZZO neće morati vratiti novac: 'Stvarno se nisam ovome nadala'

Hvarska policajka kojoj je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje greškom isplatio 24.000 kuna više za vrijeme bolovanja ipak neće morati vratiti 'dug', i to zahvaljujući bjelovarskom sudu.

Naime, Marija Kulić još je prije četiri godine imala problem s HZZO-ovom ispostavom na Hvaru koja joj je pogrešno obračunavala naknadu plaće tijekom bolovanja koje je uzela zbog komplikacija u trudnoći od 2. svibnja do 17. studenog 2017., kao i tijekom porodiljnog dopusta od 18. studenog do 31. svibnja 2018.

- Nakon rođenja drugog djeteta imala sam treću uzastopnu trudnoću i tada su mi dijagnosticirane komplikacije. Bila sam u ispostavi HZZO-a u Hvaru i pitala djelatnicu koja su moja prava, na što mi je odgovorila da i dalje nastavljam koristiti punu plaću u iznosu od 4700 kuna - ispričala je Marija za Slobodnu Dalmaciju.

- No, s vremenom su u Regionalnom uredu u Splitu uvidjeli da sam dobila pogrešnu informaciju i pogrešan obračun, pa su pokrenuli postupak i za spomenuta razdoblja mi priznali plaću na teret HZZO-a od samo 2352,66 kuna. Dakle, netko nije osposobljen i ne zna raditi svoj posao, a onda mi roditelji zbog toga gorko ispaštamo. HZZO sve to izrijekom konstatira u svojem rješenju, ali svejedno od mene traži da im vratim 23.886,39 kuna, i to pod prijetnjom sudske tužbe i dodatnih troškova - ispričala je policajka, inače majka troje djece.

HZZO je ubrzo i tužio Kulić, a sredinom siječnja ove godine Stalna služba Općinskog suda Split u Starom Gradu presudila je kako Kulić mora vratiti novac, uz zatezne kamate od studenog 2018. godine. Ipak, nakon uložene žalbe odluku je odlučio preinačiti Županijski sud u Bjelovaru, istaknuvši kako je ''nesporno da je do isplate nepripadne i nepravilne novčane potpore i naknade na koju tuženica nije imala pravo došlo pogreškom nadležnog tijela''.

''U duhu sudske prakse EU suda za ljudska prava... zahtjev za povrat nepripadno isplaćene naknade koja je isplaćena pogreškom nadležnog tijela predstavlja prekomjeran teret za tuženicu te povredu čl. 1. Protokola I uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, i to u situaciji kada stranka nije ni na koji način pridonijela tome da joj se isplati nepripadna potpora. Kako je HZZO pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za isplatu utuženih naknada i potpora, nije bilo razumno zaključiti da je tuženici bilo poznato ili moralo biti poznato da joj se isplaćuje veća naknada od one na koju je imala pravo'', pisalo je u obrazloženju bjelovarskog suca Alena Goluba.

Policajka Marija Kulić pak je kazala kako joj je u svemu pomogla Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

- S obzirom na to u kakvom društvu živimo, stvarno se nisam nadala ovome da ipak ima netko tko svoj posao odradi pošteno, da prati sudsku praksu i da se ne boji suditi kad mora presuditi protiv države - kazala je.

