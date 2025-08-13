Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
U KUTINI

Humanitarni festival Sunčani Fest: 'U čast mog sina, ali za svu djecu koja se još bore'

Foto: Sunčani fest
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
13.08.2025.
u 13:46

Pokrećemo i crowdfunding kampanju na Indiegogo (početak 14. kolovoza), a pokrenuo sam i podcast "Sunčani 4M", sniman u Renaultu 4, gdje s gostima pričam o borbi, životu i nadi - baš onome što je Mihael živio.

Zovem se Marko Fertelmeš i ovo ne pišem kao organizator, nego kao otac. Moj sin Mihael imao je 17 godina kad mu je dijagnosticiran CIC-DUX4 sarkom - rijedak i agresivan rak koji pogađa tek nekolicinu ljudi u svijetu. Unatoč svemu, borio se hrabro -prošao 14 kemoterapija, 28 zračenja, operaciju - i na prvom Sunčanom Festu rekao: "Ajmo pokazat zube ovoj bolesti." Nažalost, Mihael nas je napustio u veljači ove godine.

Mi - obitelj, prijatelji i zajednica - nastavljamo njegovu borbu. Od 1. do 7. rujna u Kutini organiziramo Sunčani Fest 2025, humanitarni festival za oboljele od rijetkih sarkoma. Na programu su koncerti (Urban&4, Edo Maajka, Kandžija, KUKU$, Podočnjaci...), mural nade, radionice, izložbe, stand-up Željka Pervana i vožnja Renault4 oldtimera kroz Lonjsko polje. Festival je neprofitan i humanitaran, a sav prihod ide udruzi Sunčani put - za pomoć oboljelima, psihološku podršku i edukaciju.

Pokrećemo i crowdfunding kampanju na Indiegogo (početak 14. kolovoza), a pokrenuo sam i podcast "Sunčani 4M", sniman u Renaultu 4, gdje s gostima pričam o borbi, životu i nadi - baš onome što je Mihael živio.

Foto: Sunčani fest

Foto: Sunčani fest

Foto: Sunčani fest

Foto: Sunčani fest

Foto: Sunčani fest

Foto: Sunčani fest

Ključne riječi
sunčani fest

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još