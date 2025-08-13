Humanitarni festival Sunčani Fest: 'U čast mog sina, ali za svu djecu koja se još bore'

Zovem se Marko Fertelmeš i ovo ne pišem kao organizator, nego kao otac. Moj sin Mihael imao je 17 godina kad mu je dijagnosticiran CIC-DUX4 sarkom - rijedak i agresivan rak koji pogađa tek nekolicinu ljudi u svijetu. Unatoč svemu, borio se hrabro -prošao 14 kemoterapija, 28 zračenja, operaciju - i na prvom Sunčanom Festu rekao: "Ajmo pokazat zube ovoj bolesti." Nažalost, Mihael nas je napustio u veljači ove godine.

Mi - obitelj, prijatelji i zajednica - nastavljamo njegovu borbu. Od 1. do 7. rujna u Kutini organiziramo Sunčani Fest 2025, humanitarni festival za oboljele od rijetkih sarkoma. Na programu su koncerti (Urban&4, Edo Maajka, Kandžija, KUKU$, Podočnjaci...), mural nade, radionice, izložbe, stand-up Željka Pervana i vožnja Renault4 oldtimera kroz Lonjsko polje. Festival je neprofitan i humanitaran, a sav prihod ide udruzi Sunčani put - za pomoć oboljelima, psihološku podršku i edukaciju.

Pokrećemo i crowdfunding kampanju na Indiegogo (početak 14. kolovoza), a pokrenuo sam i podcast "Sunčani 4M", sniman u Renaultu 4, gdje s gostima pričam o borbi, životu i nadi - baš onome što je Mihael živio.

Foto: Sunčani fest

