Humanitarni apel za obitelj stradalog u olujnom nevremenu: 'Stjepan je bio izuzetno sposoban i radišan čovjek'

Stjepan Terzić nedavno je krenuo graditi kuću za svoju peteročlanu obitelj, u nadi da će imati vlastiti dom u kojemu će zajedno sa suprugom Sandrom podići sina i dvije kćeri. Ali tragedija koja se dogodila kao posljedica olujnog nevremena kakvog Hrvatska ne pamti zauvijek je promijenila život ove slavonske obitelji. Naime, Stjepan se tog kobnog 19. srpnja vozio poslom u Cerničku Šagovinu, mjesto nedaleko Nove Gradiške, ali jak vjetar srušio je stablo koje je palo usred njegovog kombija. Nažalost, nije mu bilo spasa.

U tragičnoj situaciji u kojoj se život obitelji Terzić preokrenuo naglavačke, dobri su ljudi odlučili djelovati i pomoći Stjepanovoj udovici da stane na svoje noge. Obitelj iz njihovog susjedstva, koja trenutno živi u Njemačkoj, željela je priskočiti pomoć čim su saznali za nemili događaj.

- Moj suprug je poznavao Stjepana i kao djeca su se igrali, a njegova sestra je moja najbolja prijateljica. Stjepanova supruga je nezaposlena, on je skrbio za njih, a imaju troje maloljetne djece, 15- godišnjeg sina te kćerke od 12 godina i godinu i pol dana. njih treba odškolovati, treba se brinuti o njima, a ona to financijski još uvijek ne može sama pa smo htjeli pokrenuti neku humanitarnu akciju kako bi joj pomogli u ovom teškom trenutku - objašnjava nam gospođa koja je htjela ostati anonimna. Javila se Stjepanovom vjenčanom kumu koji je odmah pristao pomoći da se akcija realizira.

- Stjepan je bio izuzetno sposoban i radišan čovjek, stalno je bio na terenu, bavio se instalacijama vodovoda. Sve je uvijek volio sam raditi, svi su ga poštivali i nikad nikoga nije htio moliti za pomoć. Bio je uporan u želji da napravi kuću za svoju djecu i uspio je priskrbiti materijal do prve ploče, ali nažalost to je sada sve stalo - priča nam on pa domeće kako mu je cilj da uz pomoć dobrih ljudi uspije smjestiti Stjepanovu obitelj u dom na koji su toliko dugo čekali te da im olakša život koliko je god moguće.

- Ima jako puno ljudi koji su mi se javili da žele na neki način pomoći. Sandra se rasplakala kada je čula za to i osjeća se dužno na neki način vratiti ljudima koji se brinu i pitaju za nju i djecu - govori nam iskreno Stjepanov kum koji ga poznaje još iz djetinjstva.

Ukoliko želite pomoći Stjepanovoj obitelji, to možete učiniti uplatom na broj računa: HR0623900013222634934 na ime Sandra Terzić.