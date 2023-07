Huawei Watch 4 Pro: Višenamjenski ekspert za sve zadatke i uvjete

Ranije ove godine Huawei je u Hrvatsku donio svoj luksuzni pametni sat Huawei Watch Ultimate s atraktivnim biznis dizajnom i brojnim sportskim značajkama. Taj sat stoji po visokih 800 i 900 eura. Sada, pak, Huawei u ponudi u Hrvatskoj ima i svoju redovnu flagship seriju pametnih satova Huawei Watch 4 koja je povoljnija, a i dalje ima vrlo lijep dizajn i pregršt značajki i aplikacija za vježbanje i praćenje aktivnosti. Imao sam priliku isprobati sat Huawei Watch 4 Pro u Hrvatskoj stoji 599 eura.

Ovaj sat osvaja svojim elegantnim izgledom u čvrstom kućištu od legure titana, atraktivnim 1.5 inčnim AMOLED zaslonom (rezolucije 466 × 466 piksela, 60 Hz stopa osvježavanja), lijepim remenima (možete birati između onog od kože ili metalni od titana), te cijelim nizom ugrađenih senzora, sportskih aplikacija i raznih pratećih mjerenja.

Foto: Danijel Lijović

Uživao sam koristeći ovaj sat iako su me neke softverske stvari i smetale. Prvo da prođemo osnove, Huawei Watch 4 pro svakako ide u kategoriju velikih i teških satova. Promjer mu je 48 milimetara (točne dimenzije su 47.6 mm × 47.6 mm × 12.9 mm), a teži 65 grama (bez narukvice) što je dosta za sat pa sam se uhvatio da ponekad navečer ipak skinem sat radi ugodnijeg spavanja. Iako mi je detaljni izvještaj praćenja spavanja vrlo zanimljiv dio i nudi stvarno puno informacija, a istovremeno i motivira da se potrudite odvojiti više vremena za kvalitetnije spavanje. Kućište je izgrađeno od legure titana, a ekran od safirnog stakla. I sve djeluje vrlo čvrsto, a istovremeno premium elegantno. Nakon ponekog slučajnog lupanja i zapinjanja po stvarima i vratima nikakvih ogrebotina ni oštećenja nije bilo.

Satom se upravlja s dvije fizički tipke na desnoj strani i dodirom po zaslonu. Glavni upravlja je rotirajuća kruna koja se može programirati za prilagođene komande unutar različitih aplikacija. Donja tipka je ujedno i senzor za EKG, odnosno otkucaje srce. Potrebno je da samo mirno držite prst 30 sekundi na toj tipki i odmah dobijete izračun. Ovaj sat ima cijeli niz senzora i mogućnosti za praćenje zdravstvenih i rekreativnih funkcija. Podržava praćenje aktivnosti u više od 100 sportova i vježbi, a koriste se senzori za praćenje otkucaja srca, kisika u krvi.

Posebno mi je zgodno da se može pratiti stres, tu je i sad već redovna, iako ne baš posebno korisna, mogućnost praćenja površinske temperature kože (jer sat ipak ne može izmjeriti vašu temperaturu tijela), ali i kompleksniji mjerači za krutost arterija i detaljno praćenje spavanja pa čak i praćenja disanja tijekom spavanja. Ovdje je jako važno istaknuti da ovo nikako nisu medicinski uređaji i nisu zamjena za zdravstvene preglede. Svi ovi senzori su prvenstveno informativne prirode, ali mogu vam dati određeni uvid u vašu formu. Osobno ih prvenstveno doživljavam kao poticaj za češće ustajanje dok radim u uredu, kao i za redovitije vježbanje.

Sve ove aktivnosti generiraju jako puno podataka koji se detaljnije nego na satu mogu pratiti u aplikaciji Huawei Health. Inače, ovaj sat možete spajati i na Android mobitele i na iPhone. Ja sam ga koristio u kombinaciji s odličnim Huaweijevim mobitelom P60 Pro pa je instalacija ove aplikacije išla lako, ali moguće je da ćete na drugim proizvođačima prvo morati pronaći ovu aplikaciju jer je nema na Google Playu pa prvo trebate skinuti Huaweijev dućan aplikacija AppGallery.

Huawei Watch 4 Pro je vodootporan pa s njim možete i plivati u bazenu i uz obalu na moru. Ima certifikat IP68 pa štiti i od prašine i pijeska. Podržava i ronjenje do 30 metara, a može podnijeti tlak vode do 5 bara (50 metara): Možete bez problema plivati s ovim satom, ali ne preporučuje se nositi ga u saunama niti pod vrućim tušem. Možete ga i poželjno je da ga isperete vodom (ne pod mlazom s visokim pritiskom) nakon kupanja u moru.

Foto: Danijel Lijović

Dodatno sat ima i značajku ocjeđivanja vode i svako put mi je nakon plivanja iskočila notifikacija s ponudom za to ocijeđenje. Tom prilikom sat malo zabrunda. Ovdje sam se više brinuo kako će proći kožni remen koji sam jedini imao na ovom testiranju. Nisam vidio oštećenja nakon plivanja, ali svakako ne bih preporučio da s kožnim remenom idete na plivanje.

Prije nego uđete u vodi, a aktivirali ste vježbu plivanja, prvo malo pričekajte da se aktivira GPS pa će sat bolje pratiti vaš učinak. Mogu reći da me sat motivirao da prilikom svakog kupanja ostane dulje u moru nego što to inače činim, kao i da budem aktivniji s plivanjem, a ne da se samo lijeno bućkam... Čini mi se da sat dosta dobro i točno prati aktivnosti u moru. Neki satovi tijekom plivanja mogu dodavati više metara, nego što ste doista prošli jer im GPS nije najbolje ispratio rutu. Ovdje nisam imao takvih poklona.

Foto: Danijel Lijović

U aplikaciji dobijete cijelu grafiku rute plivanja. Nekoliko puta sam se trudio 'iscrtati' normalniju rutu, ali svaki put bih zaboravio na morske struje pa bih vrlo brzo završio u svim smjerovima uvale. A kad plivate kontra struje onda prođete i manje metara... Uglavnom, ja sam se naplivao i namučio pritom, a bilo mi je vrlo zanimljivo naknadno u aplikaciji proučavati cijeli niz ostvarenih podataka: koliko zaveslaja sam ostvario u određenom segmentu plivanja, koliko sam tempo (brzinu) pritom uspio ostvariti kao i stopu zamaha. Sat je čak prepoznavao i vrstu plivanja, leđno, prsno, slobodni stil ili mješovito. S obzirom na to da nepravilno plivam ne čudi me sam najčešće dobivao opis za "mješovito".

Foto: Danijel Lijović

Uz sve to dobijete čak i ocjenu SWOLF za kvalitetu plivanja, kao i grafikon pulsa tijekom plivanja, a cijela sesija još se razvrsta po kategoriji vježbanja (ekstremno, anaerobno, aerobno, trošenje masnoće, zagrijavanje). Najkvalitetniji SWOLF koji sam uspio ostvariti bio je 38, ali samo u kraćem naletu, a najbolji prosjek SWOLF na polusatnim plivanjima bio mi je 63. Tada sam ostvarivao stopu zamaka od 22 u minuti, a prosječan tempo od 1 minute i 27 sekunde na 100 metara. Najviše zaveslaja u jednom polusatnom plivanju imao sam 774 zaveslaja (25 zamaha u minuti) uz prosječan puls od 117 otkucaja srca u minuti, a sat je i izmjerio da sam pritom potrošio 440 kalorija (prosječan SWOLF mi je tad bio 66).

Foto: Danijel Lijović

Isprobavao sam Huawei Watch 4 Pro i na tenisu. Dok sam igrao sat mi je povremeno izbacivao podatke poput pojačanog rada srca. Na kraju mog meča koji je potrajao sat i pol dobio sam rezultat da mi je prosječan puls bio 139 otkucaja srca u minuti. U nekim zahtjevnijim dijelovima meča, puls mi je išao do maksimalnih 173 otkucaja u minuti. U grafikonu razrade vježbe dobio sam podatke da sam 13 minuta proveo u ekstremnom režimu vježbanja, 32 minute u anaerobnom, 32 minute u aerobnom, 10 minuta je otpalo na trošenje masnoće, a samo jedna minuta je otpala na zagrijavanje.

Foto: Danijel Lijović

Dobio sam i podatak da mi nakon takvom meča treba 28 sati oporavka. No, najviše me iznenadio podatak da sam potrošio čak 1058 kalorija. Ne mogu biti siguran da je to doista točan podatak, ali definitivno zvuči pohvalno. Iako, nije mi osobni rekord. Lani sam u jednom meču koristeći Huawei Watch GT 3 Pro zabilježio potrošenih čak 1386 kalorija i tada mi je sat preporučio čak 80 sati odmora. Nakon vježbanja će vas sat pitati želite li si izmjeriti tlak što je dobro za pratiti koliko se brzo vraćate u normalu nakon stresa treniranja.

Huawei Watch 4 Pro možete koristiti i u nizu drugih sportova, a jasno i u teretani. Uz praćenje osnovnih podataka, sat vam kontinuirano izbacuje i motivirajuće poruke, a navodi vas i na postavljanje ciljeva i nudi brzi pregled vašeg zdravstvenog stanja. Nešto poput mini sistematskog pregleda. Neke od tih poruka su me i nasmijale, recimo jednom mi je iskočila poruka "Vrhunski rezultat. Nevjerojatno! Ispunili ste 400 posto svog cilja za kretanje". Taj dan sam više hodao, ali nisam očekivao da ću baš toliko impresionirati sat.

Foto: Danijel Lijović

U sklopu tih motiviranja tu je značajka tri prstena koja kombinira postavljanje ciljeva za kretanje, vježbanje i stajanje. Unutar svake od te tri stavke možete podešavati i povećavati ciljeve i tako se dodatno motivirati. Zatim je tu i značajka "Djeteline za zdravlje" preko Huawei Health aplikacije ona pak može kombinirati praćenje kvalitete spavanja, disanja, aktivnosti, korake, pratiti unos vode i primati zapise o mjerenju težine. A za svaku od tih stavki možete zasebno namještati koje ciljeve želite ostvariti.

Zabavno mi je bilo pratiti i razinu stresa. Definitivno mogu zaključiti da se manje stresiram kad sam na moru...

Foto: Danijel Lijović

Aplikacija vam može pripremati i izvještaje kratkog pregleda zdravlja u kojima se prati puls, kisik u krvi, stres, temperatura kože, analiza EKG, krutost arterija i pregled disanja. Od svih ovih mogućnosti najviše sam pratio kvalitetu spavanja. Ovdje se možda dobije čak i previše podataka, u razradi se dobije detaljna minutaža dubokog sna, laganog sna, REM sna, koliko ste puta ste se probudili tijekom spavanja, a dobije se i ocjena, odnosno bodovi za kvalitetu disanja.

A dobije se i ukupna ocjena za kvalitetu spavanja te svaki put imate i preporuke koje stvari činiti za kvalitetniji san (na primjer ukloniti stvari iz spavaće sobe koji vam odvlače pozornost) te upozorenje ako ste u trendu da prekasno idete spavati ili ako odvajate premalo vremena za spavanje.

Na svakom je korisniku da procijeni zanima li ga baš tolika količina podataka i preporuka. Nekada preporuke mogu biti i malo naporne. Mene je pak smetalo kada se zaslon sam upali kada pomaknem ruku, čak i nakon što sam isključio opciju automatske aktivacije ekrana. Jer ako želite kvalitetniji san, ne želite da vas razbuđuje neka iznenadna svjetlost.

Uređaj osim GPS ima i NFC te Bluetooth 5.2 povezivost, mikrofon i zvučnik, kao i podršku za eSIM. Preko sata se možete i javiti na poziv i primati poruke. Huawei Watch 4 Pro nema Googleove mobilne servise i nema Google Play pa će vam možda nedostajati neke aplikacije na koje ste navikli. Ovdje se koristi AppGallery. Ali, možete pregledavati poruke popularnih aplikacija WhatsApp i Facebook Messengera. No, ne podržava poziv preko WhatsAppa. Živciralo me što mi je poruka za nekoliko propuštenih svako malo iznova iskakala i dugo mi je trebalo da je se riješim.

Operativni sustav je Huaweijev HarmonyOS 3.1 koji radi i s Android i iOS uređajima, ali potrebno je da instalirate Huaweijevu Health aplikaciju. Sat ima niz predinstaliranih widgeta i značajki poput vremenske prognoze, alarma, štoperice, kompasa, visinomjera i praćenja atmosferskog tlaka. Možete snimati audio zabilješke, za navigaciju se koristi aplikacija Petal maps, a imate mogućnost i birati između hrpe ponuđenih tema za prikaz sata, uključujući i digitalne i analogne vizuale. Sviđa mi se prikaz cijele planete koja se kreće kako povlačite prstom i tako možete pratiti gdje je u svijetu dan, a gdje mrak u tom trenutku.

Povlačenje ekrana prema gore dobijete pregled notifikacija. Povlačenje po ekranu s desna na lijevo možete aktivirati widgete i namještati koje želite koristiti.

Baterija ima kapacitet 790 mAh i prema Huaweijevim specifikacijama trebala bi omogućiti 4,5 dana korištenja. Meni je to obično ispadalo nešto kraće - 4 dana, što je i dalje pristojno, iako ne i nešto posebno impresivno jer to je kraće, nego prošle generacije Huaweijevih pametnih satova kojima je trajanje baterije bio veliki plus.

Iako Huawei Watch 4 Pro nema Googleovu podršku i možda ćete se malo pomučiti na početku dok povežete sat s pratećom aplikacijom ako ne koristiti Huawei mobitel, ovo je i dalje jako dobar uređaj s pregršt zanimljivih pa i uzbudljivih značajki i mogućnosti.

PLUSEVI

Lijep dizajn

Atraktivan ekran

Odlična zaštita i vodootpornost

Dobra baterija

Hrpa senzora

Velik broj sportskih značajki



MINUSI

Softver

Nedostatak Googlea

Težak i glomazan