Prvi dojmovi novog Huawei P60 Pro: Povratak prvaka noćne mobilne fotografije

Huawei je na svom velikom eventu u Münchenu predstavio svoj novi flagship mobitel fokusiran na fotografiju Huawei P60 Pro koji je od sutra dostupan i u Hrvatskoj. Predstavljeni su i novi Huaweijev mobitel s preklopnim ekranom Mate X3 kao i novi laptopi te pametni satovi. Iako je posljednjih godina zabilježila padove u prodaji mobilnih uređaja, ova velika kineska kompanija i dalje puno ulaže u svoje razvojne centre pa su Europskom patentnom uredu prijavili čak 4505 patenata, 27 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Na eventu u Njemačkoj najviše pažnje posvećivalo se novom flagshipu Huawei P60 Pro. Naime, upravo ova serija mobitela proslavila je Huawei među korisnicima zahvaljujući odličnim fotografijama. Novi P60 Pro opet dolazi s obećavajućim predispozicijama za vrlo kvalitetne fotografije, ali dolazi i s visokom cijenom od 1199 eura.

„Nekad davno sam imao dosadan posao. Onda sam se odlučio putovati i upoznavati kulturu drugih naroda. Prirodno je da pritom želiš izvaditi kameru i snimati. No, dvije godine poslije nije mi išlo dobro s karijerom fotografa, bolila su me leđa, često bih promašio trenutak za fotografiranje jer sam morao mijenjati objektive. Izgubio sam zadovoljstvo koje sam prije osjećao fotografirajući. Ali, onda sam otkrio Huaweijev natječaj za Next Image nagrade i počeo sam im slati svoje fotografije. Osvojio sam čak tri godišnje nagrade. Koristio sam Huaweijeve mobitele P serije, periskopska kamera mi je bila odlična. Svake godine kad ovaj mobitel dobije novo izdanje uvjeren sam da imaju cijelu seriju fotografa koji im pomažu. Mobiteli su danas naši fotoaparati i zamijenili su cijeli arsenal objektiva i uređaja. Sve sada imate u istom paketu i izuzetno lako za koristiti. Svaki korisnik može postati profesionalni fotograf svog života i dijeliti fotografije važnih trenutaka u najboljoj kvaliteti - rekao je Costin Mocanu, pobjednik Huaweijevog otvorenog natječaja za mobilnu fotografiju Next Image Awards 2022.

Poput Costina tako se i većina korisnika mobitela danas oslanja da uređaj sam odradi sve predradnje i postradnje, a da njima ostaje samo uperiti kameru mobitela i snimiti kadar. To je smjer koji slijedi svaki proizvođač mobitela, a osim na izvlačenju maksimuma od hardverskih komponenti foto senzora, moćni brendovi se natječu i u optimiziranju i nadogradnju softvera koji velikim brzinama obrađuju fotografiju kako bi korisniku ponudili najbolji mogući kadar.

Foto: Danijel Lijović

P60 Pro ima efektan dizajn, kvalitetan ekran i veliku bateriju (za koju tvrde da se napuni do 50 posto za samo 10 minuta), ali najviše se očekuje upravo od novog sustava kamera. Trostruka stražnja kamera ima obećavajuće velike senzore glavne i telefoto kamere (po 48 megapiksela).

Unaprijeđen im je optički sustav, a iz Huaweija tvrde da su prvi u industriji koji imaju mobitel opremljen telefoto kamerom s ultra osvjetljenjem s više grupa leća. Novom tehnologijom iz Huaweija tvrde da su uspjeli omogućiti dosad najbolji protok svjetla što može rezultirati odličnim fotografijama i u uvjetima slabijeg osvjetljenja.

Foto: Danijel Lijović

Huawei je dizajnom sklopa stražnjih kamera odao hommage kameri tradicionalnog fotoaparata jasno pokazujući da i dalje ciljaju na vrh mobilne fotografije. Koristeći tipku za pojačavanje volumena tako već s kućišta možete fotografirati kao što ste nekoć činili koristeći klasične fotoaparate. Samo se ovdje Huawei oslanja na svoje moćno obrađivanje fotografija nakon okidanja koje je sada dobilo i novo ime "XMAGE" kako korisnici ne trebaju proučavati postavke niti namještati ekspoziciju, nego samo klikati, a sve ostalo obradi mobitel. Ako brzo pogledate snimljenu fotografiju na mobitelu možete uhvatiti trenutak kada vam se pred očima fotografija - izoštri i dobije bolji kontrast.

Otvarajući sučelje kamere možete birati između tri osnovna stila fotografiranja: "originalno" s najvjernijim prikazom boja, "vivid" s obogaćenijim bojama i "bright" s oštrijim detaljima.

Foto: Danijel Lijović

Imao sam priliku kratko u Münchenu kratko i isprobati P60 Pro i prvi su mi dojmovi vrlo pozitivni. Iako smo proteklih godina rjeđe čuli za velike skokove u kvaliteti kamera što je prije bilo redovito iz Huaweijeve radionice, ne može se reći da je Huawei izgubio korak za kvalitetnom fotografijom. Snimao sam kadrove po noći na ulicama Münchena i većinom dobivao fotografije s puno jasnih detalja i ugodnih neizvještačenih boja. Fotografirajući jednu fontanu po mraku uz umjetno svjetlo prizori su efektni, a čak se i kapljice vode razaznaju što po noći u takvim uvjetima nije nimalo jednostavno za bilo koju kameru nekog pametnog telefona.

Kako su ispale te fotografije više možete vidjeti u sljedećoj galeriji:

U jednom trenutku uhvatio sam softver novog P60 Pro u raskoraku, naime snimajući s udaljenosti vazu sa cvijećem u jednom restoranu, mobitel je lampu Okruglog oblika) iza vaze identificirao kao - Mjesec!

Foto: Danijel Lijović

Ipak, ubrzo je uređaj "uočio" svoju pogrešku pa je "naučio" da se ipak ne radi o Mjesecu pa više nisam uspio rekreirati ukazivanje "Mjesec" režima snimanja ciljajući lampu...

Po danjem svjetlu kamere također djeluju vrlo kvalitetno, s jakim mogućnostima kvalitetnog zumiranja i kvalitetnim širokokutnim kadrovima. Fotografirao sam visoke zgrade, ali i romobil preko puta ceste i zapanjujuće je što tako malo uređaj poput mobitela može toliko približiti udaljene kadrove. Makro kamera aktivira se automatski kada uređaj jako približite nekom predmetu što je odlično da ne morate tražiti tu značajku po sučelju kamere. No, dojma sam da za kvalitetnije makro fotografije trebate puno danjeg svjetla.

P60 Pro dolazi s novim Quad-Curve zaslonom s izdržljivom Kunlun Glass staklenom pločom, koja bi trebala značajno poboljšati otpornost na padove uređaja. Tvrde da se otpornost na udarce ojačana čak deset puta. Iako uređaj ima cijeli niz jakih hardverskih i softverskih kompententi, ipak je primjetljivo da se ne koristi Qualcommov najmoćniji ovogodišnji čipset nego Snapdragon 8+ Gen 1 i to bez podrške za 5G.

Operativni sustav je vlastito Huaweijevo rješenje EMUI 13.1 koje je odavno bazirano prema Androidu i bit će prepoznatljivo Android korisnicima. Huawei mobitel i dalje nemaju predinstalirane Googleove servise niti aplikacije. Doduše, kao i na prethodnom modelu Huawei Mate 50 Pro preko Huaweijevog dućana apliakcija AppGallery može se skinuti aplikacija Gspace preko koje možete dosad najjednostavnije i na Huawei mobitelima instalirati Googleove aplikacije, uključujući i Google Play (jedino se ne može koristiti usluga Google Pay). Ipak, nedostatak predinstaliranih Googleovih servisa i dalje može potencijalnim kupcima značiti veliku prepreku.

Predstavljen je i Huawei Mate X3, nova inačica sklopivog pametnog telefona. Iz Huaweija tvrde da je to najtanji i najlakši sklopivi pametni telefon s velikim zaslonom na svijetu. Unaprijeđeni su zasloni, bolje su kamere u odnosu na prošli model, a ugrađena je i nova generacija višedimenzionalnih šarki, osnovnog mehanizma za sklopive zaslone. Za sada nije poznato hoće li i kada ovaj uređaj doći i na hrvatsko tržište.

Serija pametnih satova Huawei Watch 4 nova je linija pametnih nosivih uređaja ove kineske kompanije koja uključuje modele Huawei Watch 4 i Huawei Watch 4 Pro. Imaju niz značajki za praćenje fitness i wellness aktivnosti. Očekuje se da će i ovi uređaji kasnije ove godine stići u Hrvatsku.

Huawei je također predstavio i novi jaki laptop Huawei MateBook X Pro, ultratanko lagano prijenosno računalo, te Huawei MateBook 16s – prijenosno računalo s velikim zaslonom od 2,5K. Za sada nije poznato hoće li i kada ovi uređaji doći i u Hrvatsku.

SPECIFIKACIJE: HUAWEI P 60 PRO:

Dimenzije: 161x74.5x8.3 mm

Zaslon: 6.67 inča LTPO OLED 1-120 Hz rezolucije 2700 × 1220 Pixels

Čipset: Snapdragon 8+ Gen 1 4G

Operativni sustav: EMUI 13.1

Stražnje kamere: 48 MP Ultra Lighting Camera (F1.4~F4.0 aperture, OIS)

13 MP Ultra-Wide Angle Camera (F2.2 aperture)

48 MP Ultra Lighting Telephoto Camera (F2.1 aperture, OIS)

zum: digitalni, optički, hibridni

Rezolucija videa: do 3840 × 2160 piksela

Selfie kamera:

13 MP Selfie Camera (Wide Angle, F2.4)

Baterija: 4815 mAh - superbrzo punjenje (Maks 88W, bežično: 50W)

Certifikat zaštite: IP68 (otpornost na vodu i prašinu)