Huanito Luksetić već bi danas mogao biti slobodan čovjek

Odluka o pomilovanju koju mu je još u petak potpisala predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović već bi danas mogla biti u rukama Huanita Luksetića. Taj mladić boluje od multiple skleroze, a osuđen je, podsjetimo, na dvije godine zatvora za ilegalnu proizvodnju marihuane radi prodaje, iako je u obrani objašnjavao da mu je marihuana potrebna za proizvodnju kanabisova ulja koje ublažava simptome bolesti.

Njegov odvjetnik Vladimir Gredelj pisano pomilovanje očekuje danas, ili najkasnije sutra. Predsjednica nije javno iznijela kojim je riječima obrazložila pomilovanje, samo je potvrdila medijima u petak da je ono potpisano. No predsjednica ga, objašnjava odvjetnik, nije ni dužna obrazložiti.

– Pomilovanje je akt milosti, to nema nikakve veze s pravom, to nisu neuobičajeni standardi koji se koriste u presudama tijekom suđenja. Ona je, jednostavno, odlučila pomilovati tog čovjeka od presude koju je mogao donijeti jedino nadležni sud. Predsjednica ima pravo poništiti sudsku odluku i reći: “Ne, ti ipak nećeš ići u zatvor, ja ću te pomilovati jer tako hoću”. To može biti jedini sadržaj. Nije obvezna ništa obrazlagati, a mislim da ni ovoga puta nije drukčije postupila. Nema ona tu kome što obrazlagati jer ima ustavnu ovlast pomilovati nekoga i nitko to ne može dovesti u pitanje ili polemizirati o tome – kazao nam je Gredelj.

Kraj je to drame, istaknuo je, ne samo za bolesnog Huanita, nego i za njegove bližnje.

– Nakon svih tih godina u pravosuđu, sretan sam kao malo dijete! Znam što to znači cijeloj Huanitovoj obitelji, zaista su svi to tragično i teško proživljavali. Ako netko u Hrvatskoj još u to uopće sumnja, on je stvarno krasan mladić. Konzumirao je ulje, nikada nije zapalio marihuanu, nijedan dim nije povukao – nastavio je odvjetnik. Huanitovo je zdravlje, tvrdi naš sugovornik, znatno narušeno.

– Simptomi bolesti vratili su mu se jer već dugo nije mogao konzumirati ulje. Nadamo se da mu je predsjednica doslovno spasila život. Vjerujem da bi umro u dvije godine u zatvoru – zaključio je Gredelj.

