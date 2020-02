Htio je dokazati da je zemlja ravna ploča. Poginuo u raketi koju je sam napravio

Mad Mike Hughes poginuo je u subotu u Kaliforniji dok je lansirao raketu koju je sam napravio.

"Naše misli i molitve su s obitelji Mikea Hughesa, kao i prijateljima u ovo teško vrijeme. Njegov je san uvijek bio obaviti ovo lansiranje, a Science Channel je bio tu da putovanje zabilježi", objavio je Science Channel u priopćenju.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f