HSK Njemačke o dokumentu 'Rezolucija o BiH': 'Nema ni traga ni glasa o ravnopravnosti'

Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj obratio se priopćenjem zbog objavljivanja povjerljivog nacrta dokumenta Bundestaga pod radnim naslovom "Rezolucija o BiH“ koji se, kako navode, tiče građana BiH, od kojih veliki broj njih živi u Njemačkoj. Mnogi od njih su preko svoijh udruga članovi Hrvatskog svjetskog kongresa te su izrazili svoje iznenađenje činjenicom da je tako važan dokument objavljen prije samog usuglašavanja.

- Nacrt rezolucije je već sam po sebi iznimno tendenciozan pa i štetan za interese svih naroda i građana BiH. Zbog toga smo zabrinuti da se o samom dokumentu nije provela prava rasprava, već je on i prije usvajanja obznanjen u stranim medijima. Na svima nama je da se zapitamo zbog čega, u koje svrhe, za čije interese? Vjerojatno nekome odgovara da se čuje samo jedno mišljenje, jedan stav - koliko god on bio kriv - poručuje Hrvatski svjetski kongres.

Ističu da u BiH sva tri naroda, kao i svi građani, trebaju biti ravnopravna onako kako to nalaže Daytonsko-pariški sporazum.

- U samom nacrtu toga dokumenta nema ni traga ni glasa o ravnopravnosti svih naroda i građana BiH. To nam se čini vrlo štetnim za budućnost ove države. Zbog toga se zalažemo za to da se u dokumentu navedu baš sve relevantne odluke međunarodnih sudskih tijela, kao i Ustavnog suda BiH, uključujući i presudu u predmetu Ljubić, koja je, naime, izostala. Vjerujemo kako postoji konsenzus da su svi oblici neravnopravnosti i diskriminacije prema svim narodima i građanima BiH neprihvatljivi. Posebice se dokument ni na koji način ne očituje o onom što je ključno - da netko drugi može birati nekome drugome predstavnike u nadležnim tijelima BiH. To nisu europske vrijednost. Mislimo da jedna Rezolucija BiH mora odražavati i te temeljne principe - priopćili su.

U nastavku su istaknuli kako se nadaju da će Bosna i Hercegovina uskoro postati kandidat za članstvo u Europskoj uniji.

- Uostalom, upravo je tu riječ o vladavini prava, toliko bitnom, ključnom elementu naših europskih vrijednosti, kojima bi upravo trebala težiti i BiH koja će, nadamo se, uskoro postati kandidatom za članstvo u EU - navode.

- Uvjereni smo da upravo to treba biti temelj dokumenata o BiH. Nažalost, to nije vidljivo u nacrtu ove rezolucije. Nadamo se da to nije razlog potpuno nevjerojatnog “puštanja” u medijski prostor treće države ovako važnog dokumenata. Zbog toga se zalažemo za demokratsku, stručnu i otvorenu raspravu o budućnosti BiH, a ne za korištenje političkih “spinova”, dezinformacija i zloupotrebu javnog prostora. I to upravo na štetu onih zbog kojih bi se takvi dokumenti i trebali donositi - svih naroda i građana BiH - zaključuju.