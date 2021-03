Hrvoje Zekanović najavio kandidaturu, kreće u utrku za Šibenik

Saborski zastupnik Hrvatskih suverenista (HS) Hrvoje Zekanović najavio je u subotu kandidaturu za gradonačelnika Šibenika na trgu ispred katedrale, istaknuvši kako je uvjeren da će HS donijeti preokret i prosperitet na novom valu suverenizma, domoljublja i lokalpatriotizma.

"Odabrali smo ovaj trg kao jedno posebno mjesto za sve Šibenčane, mjesto koje je prožeto kulturom, tradicijom, baštinom, poviješću, a ja ću reći i emocijom. Trg Republike Hrvatske što mu daje poseban značaj i iznimno mi je drago tu najaviti svoju kandidaturu za gradonačelnika Šibenika", rekao je Zekanović, koji je siguran da će građani prepoznati ono što Suverenisti i njihovi partneri rade svih ovih godina i da će Šibeniku donijeti novi duh, novi preokret, prosperitet na novom valu suverenizma, domoljublja i lokalpatriotizma.

U Šibeniku vidi neke komunalne pomake, no i da grad ipak zaostaje za ostalim gradovima na obali.

"Kada nekoga pitate kako se u Šibeniku živi, netko će reći 'živi se lijepo, ali živi se i teško'. Zašto se živi lijepo? Zato što je Šibenik lijep grad. Međutim, kada govorimo o životu u Šibeniku, moramo imati na umu da je Šibenik grad ovršenih, da je grad blokiranih, grad socijalnih slučajeva", ocijenio je.

Zekanović je upozorio da nažalost većina mladih ne može naći svoj kruh i prosperitet u Šibeniku i primorani su ga napuštati. "Upravo su Suverenisti ti koji će se potruditi i sigurni smo, i naći način da mladi ostanu u Šibeniku i da Šibenik bude grad mladih, ali i da se pomogne svima onima u socijalnim kategorijama", istaknuo je dodavši kako je uvjeren da će ući u drugi krug izbora.

Osvrnuo se i na izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je u petak komentirao izjavu premijera Andreja Plenkovića da Zlata Đurđević nema potporu HDZ-a i parlamentarne većine za najviše pravosudno tijelo - Vrhovni sud jer je pristala biti dio protuzakonite procedure.

"To što smo mi bili i biti ćemo protiv imenovanja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, to je naše pravo, a ako se to njemu ne sviđa, može to reći na malo kulturniji i pitomiji način, ali već smo navikli na njegov izričaj koji najviše govori o njemu samome, a ne Suverenistima", rekao je Zekanović.

Istaknuo je da će ključne točke njegovog programa bit će poduzetništvo, socijalne kategorije i demografija.

"U Šibeniku bi istaknuo problem TEF-a koji je bio strateški projekt Andreja Plenkovića i aktualne garniture u gradu. Nije se napravilo ništa, a drugi projekt koji je iznimno važan, a košta građane oko 20 milijuna kuna je projekt obnove tvrđave sv. Ivana gdje je zbog indolencije, nerada gradske uprave, Grad Šibenik pred bankrotom", ustvrdio je Zekanović.

Potporu mu je dao saborski zastupnik Željko Sačić koji je istaknuo kako ne sumnja da će ući u drugi krug, a da je tada sve moguće. Zekanović predstavlja onaj "konzervativni, pravi hrvatski štih koji i ovdje treba zauvijek ostati", poručio je.