Hrvatsku preplavili azijski smrdljivi martini: Evo kako ih se što bezbolnije riješiti

Sve je više građana koji posljednjih godina prijavljuju veliku najezdu smrdljivih martina u svojim domovima. Ovi insekti zuje, pužu i, kako ime kaže, jako smrde, a pojavljuju se po prozorima, zavjesama, kuhinjskim pločicama, pa čak i u ormarima i krevetima.

Kako pišu 24sata, radi se o azijskim smrdljivim martinima, poznatim i kao azijske mramorne stjenice (Halyomorpha halys), koji potječu iz istočne Azije, a u posljednjih nekoliko godina proširili su se po Europi. Vrlo su prilagodljivi, zimi ulaze u kuće tražeći toplinu i tamo ostaju sve do proljeća. Hrane se biljnim sokovima i napadaju više od 300 vrsta biljaka, uključujući voće i povrće, dok u Europi nemaju prirodnog neprijatelja koji bi ih kontrolirao.

Za razliku od domaćih smrdljivih martina, azijska verzija je veća, brža i još neugodnija. Profesorica dr. sc. Ivana Šerić Jelaska s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu kaže kako je njihov obrambeni mehanizam vrlo snažan. – Kad ih uznemirite, ispuštaju kemijske spojeve izrazito neugodnog mirisa koji se teško uklanja. Ne preporučuje se gnječenje ni usisavanje jer se tada miris rasprši po cijelom prostoru – objasnila je Jelaska. Najbolje ih je, kaže, pokupiti papirom ili posudom i jednostavno iznijeti.

Stručnjaci upozoravaju da osim neugodnog mirisa, azijske stjenice mogu izazvati mučninu, glavobolju i iritaciju očiju, a u poljoprivredi izazivaju ozbiljne štete deformirajući plodove. Iako ne grizu i nisu opasne po zdravlje, vrlo su uporne i teško ih je potpuno iskorijeniti. Prevencija je ključ – zatvaranje pukotina, postavljanje mreža i pažljivo uklanjanje stjenica.

Profesorica dr. sc. Renata Bažok s Agronomskog fakulteta upozorava da problem nije ograničen samo na kućanstva. – Ova vrsta već uzrokuje ozbiljne štete u poljoprivredi. Bilježimo oštećenja na jabukama, kruškama i vinovoj lozi. Insekti sišu sokove iz plodova i uzrokuju deformacije, što ih čini neupotrebljivima. Gubici mogu dosegnuti i milijunske iznose – rekla je Bažok za 24sata. Prema mišljenju stručnjaka, azijski smrdljivi martini više nisu samo prolazni gosti. Svake će jeseni tražiti toplinu naših domova i vjerojatno će postati dio naše svakodnevice.