Hrvatskoj tri europska priznanja za zdravstveni turizam

Na kongresu zdravstvenoga turizma organizacije European SPAS Association (ESPA), koji se od 8. do 10. svibnja održava u Termama Tuhelj, sinoć su dodijeljene nagrade 'ESPA Innovation Awards', za inovativnost pružatelja medicinskoga wellnessa i spa hotela, kao vrlo bitne reference u zdravstvenom turizmu.

U kategoriji Spa hotel specijalnu nagradu dobile su Terme Tuhelj, dok je u kategoriji Spa koncept specijalna nagrada otišla u ruke Toplica Sv. Martin. U kategoriji Health spa program specijalnu nagradu dobila je klinika Energy Clinic.

"Hrvatski zdravstveni turizam ima mnoge konkurentske prednosti, posebice blagu klimu, konkurentne cijene, dobar geostrateški položaj i vrhunsku uslugu te profesionalce,“ rekao je potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević povodom dodjele priznanja, napomenuvši da i je odabir Hrvatske kao lokacije ovoga skupa još jedno priznanje za sve napore koje ulažemo kako bismo podigli kvalitetu i konkurentnost zdravstvenoga turizma.

Kongres u Termama Tuhelj okuplja predstavnike 21 europske zemlje, uz suorganizaciju HGK i partnerstvo HTZ-a. Cilj manifestacije je popratiti nove trendove i inovacije na polju zdravstvenog turizma, kroz predstavljanje najboljih praksi i novih nišnih tržišta u lječilišnom, spa i wellness turizmu. Sudionici su mogli saznati i kako kreirati ponude za putnike s tržišta izvan EU, s fokusom na Rusiju, Kanadu i SAD. Kongres se održava pod sloganom „Secrets of life balance – a life full of well being“ budući da uz stručne teme uključuje i edukacije kako kroz prehranu, relaksaciju i uživanje u hobijima možemo prevenirati zdravstvene probleme.