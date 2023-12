Ante Prkačin u novoj stranci, o bivšoj kaže: 'Intelektualno najpodkapacitiranija u Hrvatskom saboru'

- Mi smo jedna ozbiljna stranka. Čak ne mogu reći konzervativna, s obzirom da imamo u sebi dosta liberalnih elemenata. Mi smo jedna državotvorna stranka, stranka zrelih ljudi koji su uglavnom kroz život ostvareni i koji bi pokušali nešto Hrvatskoj dati, jer Hrvatska ide naopako i vodi se potpuno naopako – kaže Ante Prkačin, saborski zastupnik Hrvatskog bila koji je novu stranku na hrvatskoj političkoj sceni Hrvatsko bilo svojim ulaskom učinio parlamentarnom. Na početku našeg razgovora Prkačin se osvrnuo na tvrdnju predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave koju prenose neki mediji po kojoj je on u vrijeme kada je napuštao tu stranku tražio za sebe pravo da tijekom svakog aktualnog prijepodneva može postaviti pitanje, na što stranka nije mogla pristati. Prkačin tvrdi da je to laž i da je iz statistike vidljivo da je on postavljao manje pitanja i imao manje slobodnih govora nego drugi.

- Tko se tamo može nositi sa mnom? A imao sam manje istupa nego oni. Inače, to je intelektualno najpodkapacitiranija stranka u Hrvatskom saboru – kaže Prkačin. Saborski zastupnik iz Slavonskog Broda kaže da je sve dosad htio šutjeti o razlozima napuštanja DP-a kako ne bi naštetio bivšoj stranci, ali sad je, kaže, odlučio progovoriti.

Tvrdi da je DP napustio zato što nije mogao djelovati kad i kako je htio, ali pri tome je vodio računa o interesu stranke, pa i o kolegama. Tvrdi kako se s Penavom dogovorio da bi bilo u interesu stranke da on postavi zastupničko pitanje premijeru Andreju Plenkoviću vezano za, kako kaže, veliko favoriziranje Srpske pravoslavne crkve. Međutim, tri dana nakon dogovora s Penavom zvali ga iz stranke i rekli mu da ne može postaviti to pitanje. Tu mu je, kaže, puknuo film.

- To moje pitanje trebalo je sadržavati osvrt na status Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, posebno iz razloga što je u tom trenutku Hrvatska pravoslavna crkva, koja se pokušava registrirati, bila na najboljem putu da dobije pravo registracije. Međutim, na intervenciju Andreja Plenkovića, ministar uprave i pravosuđa Malenica uskratio je pravo Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi da bude upisana u evidenciju vjerskih zajednica i zatim registrirana – tvrdi Prkačin.

Navodi kako to nije bilo prvi put da mu se dogodilo nešto takvo. Prije toga zakazao je tiskovnu konferenciju želeći replicirati Miloradu Pupovcu na jednoj prozivci na njegov račun. Želio je s Pupovcem i u Saboru raspraviti o problemu Srpske pravoslavne crkve, srpske manjine i ponašanja srpske manjine u Hrvatskoj od 1941. do 1945., ali Pupovac, kaže, nije imao hrabrosti za takav meč, nego ga je prozivao u raznim prilikama. Međutim, dan prije najavljene tiskovne konferencije na temu Pupovčeva prozivanja, Prkačina je nazvala stranačka službenica. Rekla mu je da ta tema novinarima nije zanimljiva i da tiskovnu konferenciju treba otkazati.

- Poslije sam shvatio da ni Pupovcu ni Plenkoviću nije odgovarala takva tiskovna konferencija, odnosno sadržaj te tiskovne konferencije i da su izvršili pritisak, odnosno sugestiju čelništvu Domovinskog pokreta da me spriječe. I to nije bilo prvi put. To je stranka koja je potpuno pod nečijom kontrolom. Oni su trenutno kao u žestokom sukobu s Plenkovićem i HDZ-om, ali ja njima ništa ne vjerujem. I zato sam ih napustio – ističe Prkačin.

Što se tiče Hrvatskog bila, navodi kako je on jedan od utemeljitelja te stranke. Navodi kako su spremni razgovarati, pa i koalirati sa svim državotvornim strankama, strankama centra i desnog centra, pa čak i sa zrelim, nacionalno svjesnim hrvatskim ljevičarima. Izuzetak su, kaže, jedino stranke "ekstremne ljevice" kao što su Radnička fronta i Možemo, s kojima se "stvarno ne može". Među one s kojima sigurno neće koalirati uvrštava i Domovinski pokret koji im je, kaže, nekad bio prvi na listi partnera za koaliciju, a sad ne dolazi u obzir. Tvrdi da imaju velik koalicijski potencijal. - Nije problem procijeniti s kim bismo išli u koaliciju. Nama paše Most, suverenisti, pravaši... Paše nam i Karolina Vidović Krišto, koja je brilljantna zastupnica, s malim doradama vjerojatno i najbolja u Hrvatskom saboru. Samo da se malo obuzda, jer ponekad je ponese lopta pa onda njezini briljantni istupi dođu u pitanje. Zapravo, ona i Nino Rapudić su po meni najkvalitetniji zastupnici u Hrvatskom saboru – ističe Prkačin.

Mnogi su skeptični oko novih stranaka, kažu da ih već imamo previše. Prkačin kaže da su oni koji to govore s jedne strane u pravu, a s druge u krivu, zato što se stranke kod nas shvaćaju preozbiljno. - Kada smo osnivali Hrvatsko bilo, jedan od uvjeta da im pristupim bio je da stranka ne bude sveta krava i da ne bude božanstvo. Jer najveći problem za jedan narod i jednu državu koja je u stvaranju kao Hrvatska je kad stranka postane značajnija nego država. To vam je kod HDZ-a. Oni uopće ne gledaju interes države ako je on imalo suprotan interesima ne njihove stranke, nego stranačkog lidera. HDZ-ovci ne znaju što je interes stranke, oni prepoznaju samo interes, ili bolje rečeno želju stranačkog lidera.

Na pitanje kakve rezultate očekuje na parlamentarnim izborima 2024. godine, Prkačin odgovara kako se na osobnoj razini nalazi u komfornoj situaciji i nije opterećen. Što se pak tiče stranke, navodi kako su već u ozbiljnim dogovorima za koaliciju. Priznaje kako bi samostalan izlazak Hrvatskog bila na izbore bio preoptimističan, jer nemaju više puno vremena za kampanju i prezentaciju. Stoga bi se, kaže, moglo dogoditi da otimaju glasove ili konkuriraju nekome tko im je sličan. Umjesto toga, nada se stvaranju ozbiljnog koalicijskog bloka.

- Ne sumnjam da ćemo biti parlamentarna stranka. Na koncu, ja sam u parlament prošli put ušao s trećeg mjesta preferencijalno i mislim da su meni osobno šanse sad još veće, ali nisam opterećen s tim. Zapravo, ako bih jedino ja iz Hrvatskog bila ušao u sabor, doživio bih to kao veliki neuspjeh – zaključio je Prkačin.