Hrvatski znanstvenik o toplinskom valu koji je trajao 160 dana: Temperature su prelazile 45 stupnjeva

Hrvatski geofizičar prof. dr. sc. Hrvoje Tkalčić na svom je Facebook profilu objavio poduži status u kojem se osvrnuo na pojavu toplinskih valova koji su jako opasni za ljudsko tijelo jer se ono zbog visokih temperatura ne uspijeva odmoriti preko noći, osim ako za to niste pripremljeni.

-Što je točno toplinski val? Treba malo više od maksimuma temperature da bi se nešto okarakteriziralo kao toplinski val. Naime, treba uzeti u obzir koliko su visoke minimalne vrijednosti temperatura koje se bilježe preko noći. Ako su i maksimumi i minimumi visoki kroz dulje vremensko razdoblje, npr. 3 dana i noći, dobili smo “toplinski val.” Kad se noću temperature dovoljno ne spuste, zrak se lakše zagrije sljedećeg dana a to znači da se postižu temperaturni maksimumi ranije tijekom dana nego obično- započeo je objavu pa dodao:

- Toplinski valovi jako su opasni za ljudsko tijelo, jer se ono zbog visokih temperatura ne uspijeva odmoriti preko noći, osim ako za to niste pripremljeni. U većini zemalja u kojima su ljetne vrućine uobičajene, klimatizacija je dio infrastrukture. Međutim, čak i u razvijenim zemljama poput Engleske, klima uređaji nisu bas uobičajena pojava jer za to nema potrebe, ili barem do sada nije bilo. Iskusio sam to na svojoj koži prošli tjedan u jednoj lijepo uređenoj visokoplafonskoj spavaćoj sobi Collegea Downing Sveučilišta u Cambridgeu- napisao je Tkalčić, a potom se osvrnuo i maksimalne zabilježene temperature na zemlji.

-Siguran sam da već svi znaju koje su maksimalne zabilježene temperature na licu Zemlje. Ako potražite taj podatak na internetu, vidjet ćete da se temperatura od 56,7 Celzijevih stupnjeva navodi kao najviša zabilježena temperatura na Zemlji, a to se dogodilo 1913. godine u Dolini Smrti u Sjedinjenim Američkim Državama. Ruku na srce, u zadnjih nekoliko tisuća godina, razdoblju u kojem je netko nešto mjerio na Zemlji, maksimalne temperature vjerojatno su i prelazile tu vrijednost na raznim mjestima, ali još nije bilo termometara ili suvremenih metoda da ih izmjere- pojasnio je znanstvenik.

Uz tekst je objavio i nekoliko fotografija među kojima i onu iz Doline Smrti koja je poznata kao najtoplije mjesto na zemlji.

-I dok je Dolina Smrti (prva fotografija) tako poznata kao najtoplije mjesto na Zemlji, je li naše poimanje najtoplijeg mjesta dobro, i treba li nešto definirati samo prema maksimumu? Što ako umjesto maksimuma kao najtoplije mjesto definiramo mjesto koje je doživjelo najduži toplinski val? Mnogi će već prema mojim fotografijama pogoditi na što ciljam. Prema mnogim izvorima, najgori toplinski val ikad (koji smo do sada uspjeli izmjeriti), bio je onaj iz prvog dijela 20. stoljeća. Pogodio je Zapadnu Australiju, točnije mjestašce Marble Bar između 31. listopada 1923. i 7. travnja 1924. U tom razdoblju, živa u termometru se nije spuštala ispod 37,8 Celzijevih stupnjeva. Najviše izmjerene temperature tijekom toplinskog vala prelazile su 45 stupnjeva- dodao je Tkalčević. Taj toplinski val trajao je punih 160 dana.

-Zamislite da ste to preživjeli i odmah će vam biti lakše prebroditi razdoblje od nekoliko dana, koliko traju sadašnji toplinski valovi u Europi na jednom mjestu. Imao sam sreću prespavati u Marble Baru i njegovoj okolici nekoliko dana za vrijeme eksperimenta Capra na kratonu Pilbara u Zapadnoj Australiji, ujedno mjestu s najstarijim stijenama na Zemlji- zaključio je znanstvenik.