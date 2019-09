Hrvatski policajac s FBI akademije opisuje najtežu obuku na svijetu

– Čitao sam o njemu, govorili su mi i kolege o tome kako je taj kompleks velik, ali doista vas ništa ne može pripremiti na nešto tako golemo. Taksijem sam od Washingtona došao do prve, ulazne rampe. I s jedne i druge strane uz rampu nalazi se šuma. Bilo mi je pomalo neobično jer osim te šume nisam vidio ništa drugo, nikakve zgrade, znakove, poligone... Prošli smo rampu i nastavili se voziti putem uz koji su se redala stabla, tu i tamo vidio bih i neke druge ceste, ali to je bilo to. Nakon desetak minuta vožnje doista sam pomislio da smo negdje pogriješili smjer, čak mi je došlo i da vozača pitam jesmo li na dobrom putu, ali suzdržao sam se. Otprilike petnaestak minuta nakon što smo prošli prvu, došli smo do druge rampe – riječi su kojima Kristijan Ilovača, 29-godišnji Osječanin koji posljednjih pet godina živi u Zagrebu prepričava svoj ulazak u kompleks najprestižnije policijske akademije na svijetu - one FBI-eve.

Riječ je o štićenom objektu koji se nalazi u Quanticu, mjestu smještenom u američkoj saveznoj državi Virginiji oko 55 kilometara južno od Washingtona.

