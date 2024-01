Hrvatski kapetan o prolasku kroz Crveno more: 'Što će osiguranje s puškom protiv raketa. Strah postoji'

Mario Tomas kapetan je na brodu Jadroplova koji bi za nekih mjesec dana trebao proći Crvenim morem, jednim od najrizičnijih područja na svijetu gdje je eskalirao sukob nakon napada Huta na brodove u Crvenom moru.. Brod kreće iz Južne Koreje.

- Pripreme su bile godinama kroz to područje, zato što je prije toga bilo opasno zbog somalskih pirata. Ovo što se sada događa, to je sasvim nešto novo, teško se boriti protiv toga čovjeku koji je došao kao mi, da vozimo brod. Ne susrećeš baš da ti rakete padaju po brodovima tako često - kazao je Tomas za 24 sata dodajući kako i oni imaju oružanu pratnju, no svejedno osjećaju nekakvu nesigurnost.

- Oni dođu s kvalitetnim oružjem, ali što će on s tom puškom kraj raketa. Kad imate nešto što ne možete eliminirati, samo budala nema strah. Strah postoji, mislim da se ipak oni baziraju na veće i skuplje brodove. To se sve može promijeniti preko noći - kazao je Tomas.

SAD i Britanija započele napade na ciljeve Huta u Jemenu

Sjedinjene Države i Velika Britanija započele su napade na ciljeve povezane s Hutima u Jemenu, izjavila su četiri američka dužnosnika za Reuters u četvrtak. To je prvi put da su napadi pokrenuti protiv skupine koju podupire Iran, a otkako je krajem prošle godine počela gađati međunarodne brodove u Crvenom moru. Huti, koji kontroliraju veći dio Jemena, gađaju brodske rute na Crvenom moru kako bi iskazali podršku Hamasu, palestinskoj islamističkoj skupini. Pritom, napadi su prekinuli međunarodnu trgovinu na ključnoj ruti između Europe i Azije koja čini oko 15 posto svjetskog brodskog prometa.

Vjeruje se da su ovo prvi udari koje su Sjedinjene Države izvele protiv Huta u Jemenu od 2016. godine, napominje Reuters. Dužnosnici, koji su željeli ostati anonimni, rekli su da se uskoro očekuje službeno priopćenje u kojem će biti navedeni detalji o udarima.

No, otkrili su da su napadi izvedeni sa zrakoplovima, brodovima i podmornicama, da su Australija, Kanada, Bahrein i Nizozemska pružile potporu operaciji, a da je ciljano više od desetak lokacija.

Glavni grad Sana, kao i gradovi Saada i Zamar te pokrajina Al-Hudaida samo su neki od ciljeva napada, potvrdio je dužnosnik Huta, nazvavši te napade "američko-cionističko-britanskom agresijom".