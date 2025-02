Hrvatska želi pokrenuti proizvodnju CAR-T terapije, šanse za izlječenjem su do 90%, na godinu bi se spasilo i do 50 života

CAR-T terapiju u Hrvatskoj oboljeli mogu primiti u KBC-u Zagreb, ali samo određen tip terapije i godišnje je primi između 10 i 15 bolesnika. U Španjolskoj na Sveučilištu u Barceloni proizvodi se CAR-T terapija i primilo ju je već 500 pacijenata. - Jako smo zadovoljni, ne samo zbog ishoda liječenja, već i zbog smanjenih troškova, a to je jedna trećina od ukupne vrijednosti komercijalne terapije. Jako smo zadovoljni jer imamo tu mogućnost dati terapiju na vrijeme oboljelima koji su kandidati za CAR-T - rekao je prof.dr.sc. Alvaro Urbano- Ispizua sa Sveučilišta u Barceloni, danas na 1. Međunarodnoj konferenciji za imunološko liječenje raka koja je u Zagrebu okupila vrhunske domaće i inozemne stručnjake. Organizirala ju je Zaklada Zora, čiji znanstvenici nastoje u Hrvatskoj pokrenuti proizvodnju CAR-T terapije za oboljele od B staničnih leukemija, limfoma i multiplog mijeloma.

- Kada bi imali sve potrebne terapije CAR-T, tada bi mogli liječiti 60 pacijenata na godinu. Toliko ih je s indikacijama za takvu vrstu terapije, što znači da jedan značajan dio bolesnika trenutačno nije u mogućnosti dobiti CAR-T. Kada bi uveli domaću proizvodnju, mogli bi liječiti i te pacijente - poručio je hematolog prof. Igor Aurer, pročelnik Zavoda za hematologiju KBC-a Zagreb.

- CAR-T terapija koristi pacijentove vlastite stanice koje onda prepoznaju i ubijaju stanice raka. Milijun eura potrebno je kako bi spasili mnoge živote u Hrvatskoj od leukemije, limfoma i mijeloma. Šanse za izlječenjem su i do 90%, a o uštedama već smo sve rekli. Mnogostruke su. I ono što je bitno, na godinu bi na taj način spasili i do 50 života. To je više nego dovoljno opravdan razlog za uvođenje proizvodnje CAR-T u Hrvatskoj - objašnjava prof. Mladen Merćep sa Zavoda za molekularnu i sistemsku biomedicinu Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova riječkog Sveučilišta.

Za početak proizvodnje ove revolucionarne terapije potrebno je prikupiti milijun eura, što se nastoji namaknuti aktualnom humanitarnom akcijom "Umjesto jedne kave, doniraj za život“, kojom se ujedno educira o potrebi uvođenja CAR-T kako bi se svim oboljelima u Hrvatskoj moglo na vrijeme pomoći. Slovenija je otišla korak dalje, uspjeli su stvoriti preduvjete i kreću s ovom terapijom. Jedan od začetnika CAR-T terapije, dr. Boro Dropulić, hrvatski znanstvenik koji se genskom terapijom bavi u istraživačkom centru Caring Cross u Gaithersburgu u SAD-u, podijelio je svoja iskustva o ovoj spasonosnoj terapiji. Caring Cross upravo je dogovorio sporazum s Brazilom i Indijom, kako bi lokalnom proizvodnjom CAR-T pripravaka po što povoljnijoj cijeni liječili što veći broj oboljelih.

- Benefiti vlastite proizvodnje CAR-T su ogromni. Dok se sada na takvu terapiju komercijalnim putem čeka i po nekoliko tjedana, a znamo da bolestan čovjek nema vremena za čekanje, s domaćom proizvodnjom ovog pripravka, pacijent bi terapiju mogao dobiti unutar sedam dana. Kada govorimo u financijskom smislu, uštede su jako velike. Sada jedna takva terapija iznosi i do 400.000 eura. S domaćom proizvodnjom, terapija bi stajala 40% manje, pa postupno i manje, kako bi se dalje razvijala. Mi želimo pokazati, a i dokazali smo da skupe terapije nisu rezervirane samo za bogate ljude. Ovakve vrste terapija mogu i trebaju biti dostupne svima kojima su one potrebne.“- poručio je dr. sci. Boro Dropulić.

Podršku uvođenja ove terapije dao je i ministar demografije, Ivan Šipić. - Spasiti barem jedan život, već sve govori. To znači da je ovo uspješna terapija i da je potrebno prikupiti novac za njezinu proizvodnju. Od srca sam zahvalan na ovakvoj inicijativi. Ova borba traje godinama i posebno sam zahvalan prof. Merćepu i Zakladi Zora koji se neumorno bore da u Hrvatskoj krene proizvodnja ove terapije. I zato sam danas ovdje. Ako je moguće tim načinom, ne samo smanjiti cijenu terapije, nego pomoći i spasiti život jednog djeteta, jedne odrasle osobe, onda znamo koliko je ova inicijativa bitna. Ako može u drugim zemljama, zašto ne bi i u Hrvatskoj?- poručio je ministar Šipić.

