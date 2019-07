Hrvatska se ne smije zatvoriti u sebe

Osim sudjelovanja u sastavljanju nove Europske komisije, Hrvatsku u idućem kraćem i srednjem razdoblju očekuju mnogi zadaci na europskoj razini. Dolazak novoizabrane predsjednice EK Ursule von der Leyen u Hrvatsku prije svega treba gledati u tom smjeru. Istina, Von der Leyen dolazi u Zagreb nakon što je posjetila samo svoj Berlin te Pariz i Varšavu pa bi se moglo kazati da je to i određeno priznanje za Hrvatsku, ali bolje je gledati naprijed.

Osim toga, nakon posjeta Zagreba putuje u srijedu u Madrid pa 2. kolovoza u Rim, odnosno obilazi sve države Unije. Hrvatska će od početka sljedeće godine predsjedati Europskom unijom prvi put otkako je postala njezina članica. To nije baš jednostavan posao jer će sastancima trebati dati i određeni smjer, dogovoriti teme rasprava i analiza, predlagati određene mjere, ali najprije će se trebati sastaviti nova Europska komisija, a nova šefica želi da polovina povjerenika budu žene. S hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem razgovarat će o formiranju nove ekipe povjerenika, a nije nevažno imati jedno od ključnih mjesta, posebno ako je ono važno i za hrvatsku ekonomiju.

Jer, treba pripremiti višegodišnji proračun EU. Za Hrvatsku je važno što će predsjedati Vijećem EU i zbog toga što će s tog položaja moći više utjecati na hrvatski ulazak u schengensku i u eurozonu. Jedno je kada kao članica koja je posljednja ušla u EU nastoji nešto ostvariti, a drugo kada to nešto želi s položaja predsjedavajućeg. Dakako da ne bi trebalo biti tako, odnosno trebale bi sve članice biti ravnopravne u traženju nečega, ali ljudi smo…

Von der Leyen je istaknula da će se zauzimati za vladavinu prava, jačanje konkurentnosti, digitalizaciju i borbu protiv klimatskih promjena. Zapravo, to su i ključni razvojni planovi svake države koja drži do svoje budućnosti. Osim što želi da joj svaka država predloži po dvoje kandidata za EK, dakle muškarca i ženu, Von der Leyen je dodala: “Želim povjerenike koji će raditi na stvaranju snažnije Europe jer uvjerena sam da zajedno radimo bolje nego svaki za sebe”. Evo, to je i jasna poruka svima koji bi svoje državice zatvorili unutar ograda.