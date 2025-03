Hrvatska prvi put na udaru Donalda Trumpa: Privremeno nam je stopiran ulazak u važnu organizaciju

Hrvatska je prvi put došla na udar nove američke vanjske politike koju vodi Donald Trump. Prema informacijama Dnevnika Nove TV, hrvatski put u OECD je barem privremeno stopiran. Razlog je carinski sukob između SAD-a i Europske unije.

U 19 od 25 odbora OECD-a Hrvatska je zatvorila pristupne rasprave te u pregovorima napredovala brže od očekivanja. No kad je došao na red odbor za trgovinu izglasavanje je odgođeno do daljnjega. I to voljom jednog od najvećih saveznika.

"Glasovanje u odboru za trgovinu će se održati kad se za to steknu uvjeti, mi s američkim partnerima i OECD-om radimo na svim pitanjima koja se tiču našeg ulaska u OECD", rekao je Zdenko Lucić, državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova.