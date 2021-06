Hrvatska pod toplinskom valom: U Kninu najtoplije, a u Zagrebu nekoliko intervencija hitne

Svi oni koji su jedva čekali toplo vrijeme sad su ga bome i dočekali. Živa u termometru u najvećem dijelu zemlje prelazila je preko 30 stupnjeva, a najviša temperatura zabilježena je u Kninu čiji stanovnici su se 'grijali' na 34 stupnjeva.

Toplinski val koji je obilježio ovaj vikend nastavit će se u danima koji slijede. I dok su neki se bacanjem u more hladili drugi su pak jedino mogli brojiti dane do svojeg godišnjeg ili pak svratiti do najbližih toplica.

Gdje god da ste odlučili potražiti olakšanje od vremena, liječnici upozoravaju na oprez i na izbjegavanje sunca između 11 i 17 sati.

- Ne idite van ako ne morate između 10 sati ujutro i pet popodne, ako dođe do nekih tegoba, u hlad, lijepo se rashladite, piti puno tekućine, preporučuje Zoran Gorjanac iz Zavoda za hitnu medicinu OBŽ-a.

U zagrebačkom Zavodu za hitnu medicinu, javlja HRT, već su jutros imali nekoliko intervencija vezanih uz vrućinu. Uglavnom se radilo o starijim osobama koje tradicionalno u jutarnjim satima idu na tržnicu ili na misu.