Otoci odsječeni od kopna. Na Biokovu udar vjetra od 270 km/h. U Dalmaciji pada snijeg

Danas će prema prognozi DHMZ-a biti promjenjivo oblačno i izrazito vjetrovito. Oborina će biti manje, uglavnom u kopnenim područjima. U nizinskom dijelu je moguća susnježica, a u gorju uglavnom snijeg. Prema večeri smanjenje naoblake i razvedravanje sa zapada.Puhat će jak i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu tramontana i bura mjestimice s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura između 2 i 7 u unutrašnjosti te od 6 do 11 °C duž obale i na otocima.

HGSS je na svojim Facebook stranici izdao upozorenje za danas zbog jakog vjetra.

"Olujni udari sjeverca od 90 - ak kilometara na sat. Pripazite horizontalno na otpuhane kontenjere, a vertikalno na nepričvršćeni građevinski materijal. Odgodite odlazak u prirodu do prve bonace. U slučaju nesreće birajte 112 preko kojeg možete dobiti nas kao i ostale žurne službe", napisali su.

Kako javlja DalmacijaDanas, ovisno o dijelu Dalmacije pušu jaka bura i tramontana s olujnim udarima. Prema podacima DHMZ-a bura u Makarskoj puše na udare do orkanskih 169 km/h. U dubrovačkoj zračnoj luci izmjereni su udari do 133 km/h, a u Splitu (Marjan) bura ima udare do 126 km/h. Svi navedeni podaci su službeni. Ipak, “zvijezda” večeri je Sveti Jure na Biokovu. Prema podacima tamošnje automatske meteorološke postaje, na Biokovu se dogodio udar od 75 m/s, odnosno nevjerojatnih 270 km/h! Radi se o neverificiranom podatku, no postane li on služben, radit će se o najvećoj brzini vjetra ikada i igdje službeno izmjerenom u Hrvatskoj.

Splićanje je pak jutros iznenadio snijeg. Jutros je najniža temperatura u Dalmaciji izmjerena na Svetom Juri na Biokovu, -9 Celzijevih stupnjeva. U Splitu je jutros povremeno bilo susnježice, a slab snijeg pada sve do Klisa. Povremeno ga ima u velikom dijelu Zagore, a dio imotskog područja je jutros osvanuo pod tankim snježnim pokrivačem javlja Dalmacija Danas.

"Prema najavama Državnog hidrometeorološkog zavoda za Zagreb i zagrebačko područje najavljeni su olujni udari sjevernog vjetra, srednje brzine 40–55 km/h, s najjačim udarima od 55-105 km/h, koji mogu uzrokovati poremećaje u prometu, oštećenje konstrukcija, lomljenje i padanje grana. Sve gradske i sve hitne službe su u pripravnosti te će intervenirati prema potrebi, a građane molimo za dodatni oprez", poručili su iz Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

Kako javlja HRT nakon mnogima nepovoljne srijede u četvrtak na kopnu slabljenje vjetra i sunčanije vrijeme, ali uz hladno jutro i "minuse". U petak i subotu u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj promjenljiva naoblaka, no zadržat će se uglavnom suho i razmjerno hladno. Od nedjelje promjenljivo i u gorju uz porast vjerojatnosti kiše. Uz jačanje jugozapadnjaka i temperatura će porasti.

Foto: DHMZ

"Do subote će razmjerno hladno biti i na Jadranu, osobito još u četvrtak uz jaku, u početku i olujnu buru. A u petak i subotu će sjeverozapadnjak i bura biti slabiji. Sve do subote na Jadranu će prevladavati sunčano i stabilno. Zatim će zapuhati jugo, naoblaka porasti te mjestimice biti i kiše, ponajprije na sjevernom dijelu", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Za sav promet otvorena je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, uz ograničenje brzine na 60 kilometara na sati, Jadranska magistrala Novi Vinodolski-Senj-Sveta Marija Magdalena; državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački te Paški most, izvijestio je u srijedu ujutro jutros Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog olujnih udara vjetra vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo II i Kikovica.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih jutarnjih temperatura moguća je poledica na dionicama cesta u unutrašnjosti. Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije Prizna-Žigljen, Stinica-Mišnjak, Ubli-Vela Luka-Split i Sumartin-Makarska.

U prekidu su brodske linije Mali Lošinj-Unije-Susak, Zadar-Preko te katamaranske linije: Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Vis-Milna-Split, Jelsa-Bol-Split.

