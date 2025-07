Objavljena karta koja govori sve o našem standardu: 'Slovenci su sumnjivi, a Grci čudni'

Najnoviji podatci Eurostata pokazuju da si oko 27 % stanovnika Europske unije starijih od 16 godina nije bilo u mogućnosti provesti tjedan dana godišnjeg odmora izvan svog doma u 2024. godini. Iako je taj postotak i dalje značajan, primijećen je pad u odnosu na prošlu godinu za 1,5 postotnih bodova, a u usporedbi s 2014. godinom smanjenje je čak 10,6 bodova. Međutim, razlike između zemalja su velike. Najveći udio ljudi koji si ne mogu priuštiti tjedan dana odmora zabilježen je u Rumunjskoj (58,6 %), Grčkoj (46 %) i Bugarskoj (41,4 %).

Hrvatska se nalazi iznad prosjeka EU, s 34,7 % građana koji nisu u prilici uzeti tjedan dana odmora izvan kuće. Na Redditu se nedavno pokrenula rasprava o ovim podacima, što je potaknulo brojne komentare o pristupu odmoru i ekonomskim izazovima s kojima se suočavaju građani različitih zemalja Europske unije.

"Očekivao bih da ćemo biti i gori. Slovenci sumnjivo dobri, izvlače ih Istra i Kvarner, inače nema šanse da su objektivno boljestojeći od Austrijanaca. Zanima me i zašto se Belgija i Nizozemska toliko razlikuju", upitao se jedan korisnik, a stigao mu je i odgovor- "Ne znam pun odgovor, ali Belgija je izrazito lošije organizirana od Nizozemske. Samo sam trebao preći autom granicu i činilo mi se ko da sam iz Twilight Zone prešao u dizajnerski sketchbook", rekao je jedan komentar, a drugi je dodao "Hrvat sam, živim u Sloveniji nekoliko godina i živio sam u Austriji. Da, bolji su, nemaju toliko bogatih kao u Austriji (a mislim da je to kao i kod nas). S druge strane, nemaju ni izrazito siromašnih. Mislim da su, uz skandinavske zemlje, država s najmanjom razlikom između bogatih i siromašnih. Moja obitelj ovdje živi bolje nego u Austriji, možda iznimka, ali tako je."

"Sve turističke zemlje Mediterana, osim Francuske i ajde Slovenije, su tu negdje po tom pitanju", istaknuo je jedan korisnik, dok je drugi dodao "Čudi Grčka koja je u EU znatno duže od nas, slovi kao ipak jeftinija morska destinacija i izrazito je turistička zemlja."

"Grčka je cijenama tu negdje kao mi. Ovo što čitaš po novinama su cherry pickani primjeri. I što čitaš po internetu. Domaći turisti promijene ploču kad odu tamo pa im je super i apartman malo u unutrašnjosti, ali samo 10 minuta vožnje do plaže, a kod nas bi ukinuli iznajmljivanje dalje od dva reda do mora jer kakav je to odmor u trećem redu od mora. I tako za sve. I ne samo u Grčkoj", dodao je treći.

"Evo da dam kratki insight za Bosnu. Uplatio sam mami vikend u hostelu u Neumu, platio sam 270 eura. Dakle - juli, 135 eura noć, u Neumu. 7 noći bi bilo 945 eura + novac za hranu/restoran/ležaljku. Slobodnom procjenom i poučen vlastitim iskustvom, 2500 KM dati na ljetovanje u Neumu u julu mjesecu je S U L U D O", ispričao je je jedan korisnik vlastito iskustvo, a drugi je jednostavno zaključio "Kad se vidi koje su cijene bookinga apartmana ili nečega, sve ti je jasno – većini ljudi odlazak na ljetovanje prevelik je izdatak.”