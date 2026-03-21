Hrvatska među sedam članica EU koje klize u autokraciju

Krećemo li se polako prema autokraciji? Prema najnovijem izvješću Democracy Report 2026 Instituta V-Dem Sveučilišta u Goteborgu, čini se da je tako. Institut za raznolikost demokracije izrađuje ovo izvješće već deset godina, koristeći se izvješćima lokalnih stručnjaka koja se ponderiraju i zatim brojčano prikazuju u tablicama. Ove godine naglasak je ponajprije na klizanju Sjedinjenih Država prema autokraciji, no švedski su se znanstvenici osvrnuli i na države koje taj trend prate. Nabrojeno je sedam članica EU koje su 'pogođene autokratizacijom', a to su Mađarska, Grčka, Slovenija, Slovačka, Italija, Rumunjska i – Hrvatska. Jer, kako se u opširnom dokumentu navodi, u tim zemljama ima naznaka cenzure medija, smanjivanja slobode izražavanja te suzbijanja civilnog društva. Portugal i Bugarska 'zaslužili' su status zemalja koje se pobliže prati. Rezultati za nas nisu povoljni ni u kontekstu istočne Europe – dok Crna Gora i Poljska pokazuju napredak u demokraciji, većina ostalih, pa tako i Hrvatska, bilježi nazadovanje. Iako nismo dobili toliko medijskog prostora kao Srbija, neugodno je biti u društvu zemalja koje gravitiraju prema autokraciji.