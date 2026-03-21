OCJENA ŠVEDSKOG INSTITUTA

Hrvatska među sedam članica EU koje klize u autokraciju

Prosvjed Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Zoran Vitas
21.03.2026.
u 10:13

Mijić: Mi nikad nismo do kraja razvili svoje demokratske institucije da bi one danas mogle biti otporne na autokratizacijske procese

Krećemo li se polako prema autokraciji? Prema najnovijem izvješću Democracy Report 2026 Instituta V-Dem Sveučilišta u Goteborgu, čini se da je tako. Institut za raznolikost demokracije izrađuje ovo izvješće već deset godina, koristeći se izvješćima lokalnih stručnjaka koja se ponderiraju i zatim brojčano prikazuju u tablicama. Ove godine naglasak je ponajprije na klizanju Sjedinjenih Država prema autokraciji, no švedski su se znanstvenici osvrnuli i na države koje taj trend prate. Nabrojeno je sedam članica EU koje su 'pogođene autokratizacijom', a to su Mađarska, Grčka, Slovenija, Slovačka, Italija, Rumunjska i – Hrvatska. Jer, kako se u opširnom dokumentu navodi, u tim zemljama ima naznaka cenzure medija, smanjivanja slobode izražavanja te suzbijanja civilnog društva. Portugal i Bugarska 'zaslužili' su status zemalja koje se pobliže prati. Rezultati za nas nisu povoljni ni u kontekstu istočne Europe – dok Crna Gora i Poljska pokazuju napredak u demokraciji, većina ostalih, pa tako i Hrvatska, bilježi nazadovanje. Iako nismo dobili toliko medijskog prostora kao Srbija, neugodno je biti u društvu zemalja koje gravitiraju prema autokraciji.

Ključne riječi
Europska unija demokracija autokracija

ZU
Zuko
10:23 21.03.2026.

Ocjenjuje nas zemlja gdje su silovanja pljačke i bombaški napadi normalna pojava

AO
AP_ozempicoid
10:19 21.03.2026.

Mi smo tu ocjenu dali puno ranije. A adminova brisanja to samo potvrđuju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

