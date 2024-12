Vili Beroš se nasmijao novinarki i kratko odgovorio: "Država, to sam ja!"

Subota

Zanimljiv fenomen u Sloveniji. U bolnicama u Mariboru i Ljubljani, prijavilo se za posao na desetke uglednih liječnika iz Hrvatske. Slovenska ministrica dr. Valentina Prevolnik Rupel u izjavi za dnevni list Delo iz Ljubljane kazala je kako u tome teoretski ne vidi ništa sporno, iako je naglasila da u oči upada činjenica kako se najčešće radi o šefovima odjela i ravnateljima bolnica koji su u proteklih desetak godina voljeli slobodno vrijeme provoditi nabavljajući od srbijanskog trgovca Saše Pozdera skupe medicinske uređaje i po dva-tri puta ih preplaćivali: "Nadam se da hrvatske kolege svoje koruptivne balkanske navike neće pokušati njegovati u Sloveniji, jer je kod nas, za razliku od Hrvatske, nulta stopa tolerancije na korupciju", poručila je hrvatskim kolegama Prevolnik Rupel.

Komisija "Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije konačno se osvrnula na niz neobičnih informacija o ukazanju duha prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana na Pantovčaku, i to ni manje ni više nego u liku Kremljoslava Zorana Milanovića Zoke, ruskog plaćenika i špijuna kojega Moskva, Peking i Pyongyang kandidiraju za drugi mandat. Neuki puk je u Zokinom sloganu "Predsjednika za predsjednika" prepoznao slogan neprežaljenog Franje, a u nekim njegovim izjavama, gestama, ponašanju i potezima, Franjin duh, pa se krenuo okupljati oko Pantovčaka i moliti krunicu u nadi da će Franjin duh do kraja ući u Zoku i da ćemo se vratiti na staze ponosa i slave dok je Franina po zemlji hodao. Policija javlja da se danas među molitelje ušuljao neki ispijeni gospodin koji im je poručio da se ostave bogohuljenja i da je on, a ne Zoka, novi Tuđman. Uljez je na kraju dobro prošao, jer je razjarena rulja počela vikati: "Zoka, Tuđmane!" Na kraju ga je policija privela. Ispostavilo se da je riječ o D. P. (59) i da je nekažnjavan, te da o njemu nema podataka ni u vojnoj evidenciji.

Sto tisuća građana ovacijama je ispred istražnog zatvora u Remetincu dočekalo hrvatskog div-junaka, spasitelja domovine od proklete korone, viteza Pfizera i Novartisa Vilija Beroša Malog. U društvu odvjetnika Ivana Turudića izašao je konačno na slobodu, poručivši razdraganoj masi da je nevin i da jedva čeka kada će svoju nevinost dokazati na sudu. Novinare je zanimalo kako je moguće da mu je odvjetnik osoba koja je zaposlena na dužnosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, a Vili im je odgovorio da tu ne vidi ništa sporno. Naša novinarka pitala ga je može li to malo objasniti, nakon čega se Vili malo nasmijao i kratko odgovorio: "Država, to sam ja!"

Dobro je! Oglasio se Ivan Turudić, Državni odvjetnik Republike Hrvatske i odvjetnik Vilija Beroša i priopćio nam da se teroristica Kövesi može slikati. Ivan joj je ispred nosa uklizao s leđa, oteo istragu i Vilija iz njenih ralja i sada ćemo mi "ono naše". Kako ono ide, prvo će istraga dugo biti u tijeku, pa će suđenje, ako do njega dođe, još malo dulje trajati, a onda ćemo Vilija, kada već i oni s najduljim pamćenjem zaborave zašto je optužen, osloboditi. Hrvatska je odahnula. Mali je to korak unatrag za europsku tužiteljicu, ali veliki za kriminalne planove članova Plenkijeve administracije. Lijepo je znati da će netko paziti na tebe, čak i ako te zaskoči dugačka ruka bruxelleske pravde.

Kampanja budućeg hrvatskog predsjednika Dragana Primorca Ujedinitelja polako se zahuktava. Danas se obratio javnosti iz žbunja pokraj predsjedničkih dvora koje je privremeno zaposjeo strašni Kremljoslav Zoka kojeg sibirski politički vjetrovi guraju u novi mandat na štetu jedine nam i vječne Hrvatske: "Obraćam vam se iz žbunja, s mjesta na kojem sam našao odbačenu bistu prvog hrvatskog predsjednika i vrhovnog zapovjednika, pod čijim sam se zapovjedništvom i sam zamalo borio za oslobođenje Hrvatske Franje Tuđmana, koju je ovdje bacio Onaj čije ime neću izgovoriti, isti onaj koji mu je oteo slogan, onaj koji nikada neće imati tako topao osmijeh kojim nas je Franjo grijao, pa smo tu toplinu osjetili i mi koji smo bili malo dalje od prve linije." Zoka se tada pojavio na balkonu, pa su ga novinari zatražili komentar. "Kaj će mi glupa bista kada sam ja novi Franjo", nonšalantno je odgovorio.

Komisija "Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije ima pune ruke ovih dana. Taman su se odmorili od budalaština u vezi s pučkim vjerovanjima, a sada im se na dnevnom redu našao predsjednik ujedinitelj Dragan Primorac sa svojim egzorcističkim aspiracijama. Naime, Dragan je najavio da će, nakon što se riješimo ruskog plaćenika Zoke, bačvom svete vode poškropiti svaku stopu Predsjedničkih dvora. Novinarima se nakon zasjedanja obratio glasnogovornik HBK Zvonimir Ancić, poručivši da komisija doista ne bi imala ništa protiv da se Pantovčak poškropi svetom vodicom nakon odlaska Zoke, ali da to ne bi trebali raditi bivši članovi Saveza komunista Jugoslavije poput Dragana.

Ministar obrane Ivan Anušić prozvao je danas ruskog špijuna Zoku zbog toga što je s ekipom iz Tača službenim helikopterom odletio u Banju Luku u privatni posjet. Zoka mu je odgovorio da to nije točno, jer je odletio u posjetu dvojici preostalih banjolučkih Hrvata, nakon čega će samo kratko "svratiti do jednog frenda u Laktaše, jer Srbi i dalje kolju svinje na Dan Republike". Kada smo već kod kolinja, bilježimo bizaran događaj koji se danas dogodio na Baniji, gdje je na kolinje uletio izvjesni G. G. R. (66), pokušavši seljacima oteti nekoliko friško zaklanih svinja. Ljudi su pozvali policiju, koja je ekshibicionista odvela na hlađenje u pritvor. Kad su ga pitali je li normalan i zašto je mislio da su te svinje njegove, odgovorio im je da mu je Plenki dao dozvolu i da jedino on u Hrvatskoj smije eutanazirati svinje.

