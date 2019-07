Hrvatska će primati migrante s brodova iz Afrike?

Hrvatska do sada nije primila ni jednog migranta koje brodovi pokupe iz Sredozemlja. No, to bi se s preuzimanjem predsjedanja Vijećem EU u prvoj polovici sljedeće godine moglo promijeniti – Hrvatska će najvjerojatnije morati uzeti u obzir da su i druge države koje su predsjedale, poput Bugarske, Rumunjske ili Finske, primale migrante s brodova iz Mediterana. Riječ je o simboličnoj gesti – jedan ili dva migranta, i to ne sa svakog broda, već se raspodjela među državama dogovara za svaki pojedinačni slučaj tako da konačan broj nije premašivao desetak.

Ovakav se scenarij u Hrvatskoj službeno još nije razmatrao, ali se u Europi naveliko raspravlja o načelu solidarnosti. Jučerašnji neformalni sastanak ministara vanjskih i unutarnjih poslova u Parizu, na kojem je Hrvatska bila zastupljena na razini državnih tajnika, nastavio se na prošlotjedni sastanak u Helsinkiju, gdje se sudionici nisu uspjeli dogovoriti o predloženom dobrovoljnom mehanizmu za raspodjelu tražitelja azila koji pristižu na obale Europske unije.

– Hrvatska je dosad smatrala važnim da se primjenjuje načelo solidarnosti. Zadnjih nekoliko godina preselili smo 192 migranta i to je model po kojem se dosad na Hrvatsku gledalo kao na odgovornu članicu EU koja se istodobno čvrsto postavila u borbi protiv ilegalnih migracija i zaštiti granica. Također, vrlo je važno razlikovati ljude koji su u stvarnoj potrebi i ekonomske migrante – kažu nam izvori iz MUP-a.

