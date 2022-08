Hrvatica koja živi u Belgiji ispričala iskustva: 'Mislila sam da su ljudi hladni, a ovo mi je bio prvi šok'

Hrvatica koja živi u Belgiji već četiri godine ispričala je za kakvo je funkcioniranje zdravstva te razvijenost države, uspoređujući s Hrvatskom.

Kako je objasnila, dok je u Hrvatskoj zbog velike kuće samo struju plaćala 800 kuna, u Belgiji je to nešto drugačije.

- Primjerice, u jednom neboderu od 15 katova, za stan od 50-ak kvadrata, struja košta mjesečno 50-ak eura, plin koji se koristi samo za kuhanje 12 eura, a troškovi vode, plina odvoza smeća, conciergea (čišćenje zgrade) i lifta se dijeli na sve stanare zgrade i košta primjerice 450 eura za tri mjeseca - objasnila je za Net.hr.

Zaručnik i ona mjesečno na hranu izdvajaju oko 350 eura, a jedan puni spremnik 75 eura. Uspoređujući s Hrvatskom gdje je mjesečno izdvajala 1500 kuna za hranu i 169 kuna za neograničen internet, internet u Belgiji plaća 52 eura.

Plaćom je, kaže, zadovoljna.

- Minimalna bruto plaća u Belgiji je 1842,28 eura bruto. U Belgiji plaća uvijek ovisi od radnih sati, rade li se noćne, prekovremeno ili vikendi. Npr. medicinski tehničari i medicinske sestre imaju 1800 eura, plus ako rade vikende, prekovremeno i noćne, plaća je veća, onda je oko 2000-2500 eura. Profesori imaju od 1600-1800 do 2000 eura plaću, doktori specijalisti oko 5000 eura, kirurzi oko 10.000 eura pa naviše, a IT oko 5000 eura. Prosječni radnik ima oko 1800 eura plaću. Traženi su farmaceuti, inženjeri, radnici u preradi hrane i pića te u proizvodnji transportne opreme - objasnila je.

U Belgiji je puno lakše naći poslovno ispunjenje, smatra Hrvatica, no Hrvatska ima kvalitetniju hranu te puno bolju natalnu politiku jer žene u Belgiji najčešće moraju raditi i do tjedan dana prije poroda, a dobiju tek nekoliko mjeseci porodiljnog.

- Ljudi su dragi i simpatični, iako se osjeti dosta velika razlika u mentalitetu Flamanaca i Valonaca. Kada sam tek došla u Belgiju, imala sam predrasudu da su Belgijci hladni i da se ne vole družiti. Međutim, iako ne piju toliko kavu kao i mi, oni se vole družiti po restoranima ili otići s društvom na pivo poslije posla. Kada sam tek došla u Belgiju, prvi šok mi je bio da se uz kavu nikad ne daje čaša vode besplatno. Tako umjesto 3,5 eura za capuccino, platite na kraju sedam eura capuccino s bocom vode - objasnila je.

Zdravstveno osiguranje plaća se između 20 i 30 eura mjesečno, dok se potpuno osiguranje koje uključuje i hospitalizaciju plaća 120 eura za tri mjeseca.

Nedostaje joj obitelj, kao i ispijanje kava koje je u Belgiji zamijenjeno pivom.

- Nedostaje mi kraće radno vrijeme jer se kod njih rade od 9 do 18 gdje si zapravo cijeli dan na poslu, iako sam prihvatila to. Odeš ujutro na posao i vratiš se navečer kući - kazala je.

