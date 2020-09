Hrvatica iz SAD-a: Stanje je apokaliptično, kao da Sunce uopće ne izlazi

Razmjeri požara ne mogu se opisati riječima, rekao je Brett Myers, šerif okruga Whitman, u kojem se nalazi gradić Malden kojega je u utorak progutala vatrena stihija. Nekontrolirane požare koji divljaju zapadom SAD-a već tjednima uzrokovale su rekordne temperature uslijed toplinskog vala. Tisuće vatrogasaca danonoćno se bore s vatrom koja guta sve pred sobom, proglašeno je izvanredno stanje u mnogim područjima, a deseci tisuća ljudi su evakuirani. Koliko su prizori zastrašujući otkrila nam je Hrvatica Maja koja godinama živi u San Franciscu.

- Požari traju već tjednima. Stalno se budimo uz smrad gustog dima koji se zadržava u zraku. Jutros ga napokon nismo osjetili, ali se stvara sve više guste crvene magle. Čestice pepela vjetar je odnio u visine tako da kvaliteta zraka trenutno nije toliko loša, ali osjećaj je potpuno apokaliptičan. Svi imaju upaljena svjetla, automobile vozimo s dugim svjetlima i sve je tamno i užareno crveno. Kao da Sunce uopće ne izlazi. Šetnja tamnom ulicom u sred dana dok svi nose maske je uznemirujuća - kazala je Maja.

Iako je dim u San Franciscu toliko gust da se čini kao da vatra gori neposredno uz njega, pepeo i dim zapravo dolaze iz opožarenog područja u blizini Orovillea, udaljenog oko 240 kilometara sjeveroistočno od San Francisca, što najbolje svjedoči o razmjerima požara.

Lokalne vlasti objavile su da je 2020. godina najgora u povijesti Kalifornije što se tiče količine opožarenog zemljišta. Iako je tek rujan, ove je godine u toj saveznoj državi izgorjelo više od 2.094.955 hektara, što je oko 8000 kilometara kvadratnih. Usporedbe radi, to je površina veća od 10 gradova New Yorka.

- Ovo je ludo. Nismo ušli ni u požarnu sezonu u listopadu i studenom, a oborili smo rekord svih vremena - kazao je kapetan kalifornijske vatrogasne zajednice Richard Cordova.

