Hrvatica dobila 45 dana uvjetnog zatvora jer je opsovala supruga: 'On je mene nazvao glupačom'

Pedesetogodišnja Hrvatica, majka troje djece, uhićena je i osuđena na 45 dana uvjetnog zatvora jer je svome suprugu rekla da 'puši k...'.

Prema presudi, 50-godišnjakinja je lani u rujnu oko 13.20 sati u obiteljskoj kući na zagrebačkom području “počinila psihičko nasilje u obitelji nad suprugom Ivanom u prisustvu dvoje maloljetne djece na način da mu je rekla: ‘Puši k…’, što je kod muža izazvalo uznemirenost i povredu dostojanstva”, piše Danica.hr.

Žena je to priznala, ali rekla je da mu je to rekla tek nakon što je on nju nazvao glupačom te ju je snimao bez njezina znanja i odobrenja.

- Djeca nisu bila prisutna. Znam da sam pogriješila i da nisam to trebala reći, ali on je mene vrijeđao i ja sam samo odgovorila. Ali, djeca to nisu čula - ispričala je žena na sudu.

U braku su, kaže, 20 godina, a problemi su nastali kad ju je muž prije dvije-tri godine optužio da ima ljubavnika te ju je pratio i prisluškivao njen telefon i njoj je doista više toga dosta.

Suprug, inače bivši policajac, ranije je osuđen za obiteljsko nasilje nakon što ga je žena prijavila za sličan slučaj.

- Vrijeđanje i provociranje od strane supruge u ovih godinu i pol sastojalo se u tome da ne prođu niti dva dana, a da supruga ne kaže: Vas četiri ste debili, neradnici i bitange - rekao je suprug na sudu.

- Isto tako supruga meni govori da sam krpelj i da sam gori od krpelja jer krpelj se napije krvi i otkine. I govori mi svakodnevno pred djecom da sam ‘pripizdek’. Ja njoj nisam rekao da je glupa glupača. Ja sam osuđen da sam se nasilnički ponašao prema supruzi, ali sam uložio žalbu i to nije pravomoćno. Nakon toga, zbog posla dobro pazim da opet ne kažem nešto i završim na sudu - dodao je.

Par nakon te svađe više ne živi zajedno.