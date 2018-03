'Hrvati pamte kao zlatne ribice, Todorić će nam još biti ministar'

Kad smo se sreli u zagrebačkom restoranu “Basta” pokraj kina “Europa”, Goranu Bogdanu zazvonio je mobitel.

– Djed – rekao mi je. – Lijepo je imati djeda u mojim godinama, pogotovo ovakvoga kao što je moj Karlo. Svaki se dan čujemo dva-tri puta, naučio me čitati, voziti, i dandanas smo najbolji prijatelji. Srce mi je puno zbog njega, ali i zbog mojih petero braće i sestara. To me čini punijim, koloritnijim čovjekom. Nisam tradicionalist, ali tu obiteljsku ljubav rado nosim u srcu.

Tako je s djedom započeo naš razgovor o ljudima, društvu, Hercegovini, zlostavljanju u fimskoj industriji i, naravno, o filmu. Goran će glumiti, iako nam to nije mogao i sam potvrditi, u prvoj HBO-ovoj serijskoj produkciji na našim prostorima, seriji “Uspjeh”, koju će režirati Danis Tanović. Kako o tom projektu ne može ništa govoriti, razgovor smo započeli s njegovim posljednjim velikim projektom, slavnoj seriji Fargo.

Cijeli intervju pročitajte u nedjeljnom tiskanom izdanju ili na e-izdanju.

Ne propustite i druge teme:

- Tko je Fabris Peruško, novi povjerenik za Agrokor

- Prvi intervju s Natašom Novaković

- Večernjakova ruža - retrospektiva

- Zastupnicima i ministrima mirovine četiri puta veće nego radnicima

- Na opožarenom i miniranom kršu stvorili uspješnu turističku priču