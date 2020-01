Hrvati o božićnim običajima: Otkrili nam zašto neki imaju bor do veljače

Mnogima je dio obiteljske tradicije skinuti ukrase s bora već na blagdan Sveta tri kralja, dok neki pak puste još koji dan. Kako svaka obitelj ima svoje običake, saznali smo od nekih naših sugrađana kad počnu spremati ukrase.

- Ja ga nisam ni slagala. Nisam ga ni imala. Sama sam. Djece nemam. - kazala nam je starija gospođa.

- Ne, mi svoj bor tradicionalno držimo do Svijećnice. To je uobičajno među kršćanima i katolicima, posebno. Tako su me učili roditelji, tako radim i dan danas - istaknuo je jedan od građana, a jedna Zagrepčanka navela je kako su to obavili jučer jer kćer nije morala raditi zbog slobodnog dana.

Zašto baš na Sveta tri kralja i zašto neki imaju posebne borove kad su klinci na skijanju, pogledajte u našem videu,

Video: Hrvati pohitali raskititi bor