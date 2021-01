Hrvati iz Melbournea: Katica je bila pažljiva žena, no zadnjih dana je bila povučena i tiha

Što se poremeti u ljudskoj glavi da počini monstruozan zločin i sablazni svijet, pitaju se ovih dana svi koji su čuli vijesti iz Australije gdje je Hrvatica podrijetlom iz Banje Luke Katie Katica Perinović, rođena Blažević, presudila svojim kćerima, 7-godišnjoj Claire i 5-godišnjoj Anne, te trogodišnjem sinu Matthewu, a onda i samoj sebi, piše Večernji list BiH.

Trostruko ubojstvo “zaledilo” je toplu Australiju. Mirna i tiha zajednica Hrvata u Melbourneu zanijemila je od šoka, a za Večernji list govorili su članovi najbliže rodbine žene čiji su roditelji Mara i Ante došli iz Banje Luke u Melbourne prije nekoliko desetljeća.

- Ovako s distance mogu samo najbolje govoriti o dosadašnjem životu supružnika i njihove djece. Što se to dogodilo, nemoguće je objasniti, a znamo da tri prekrasna bića, troje divnih i uvijek veselih mališana, više nema. Tomislav je iz Hrvatske, a Katica je podrijetlom iz BiH, iz Banja Luke, odakle su se u Melbourne doselili njezini roditelji Mara i Ante prije nekoliko desetljeća. Katica je bila divna žena, uvijek nasmijana i pažljiva prema bližnjima, a što se to dogodilo u njezinoj glavi da napravi zlodjelo iz najgorih noćnih mora, to je uistinu teško objasniti - kaže nam sugovornica koja je blizak rod žene koja je počinila stravičan zločin. Kaže nam i da Tomislava nije pretukla policija kako se isprva navodilo.

- Nitko nije sumnjao da je on ubojica, ali je morao biti ispitan u sklopu istrage. Imao je alibi jer su ga snimile nadzorne kamere u trgovini u kojoj se nalazio i odakle se uputio kući gdje je zatekao strašno krvoproliće - govori nam potresena žena. I u hrvatskoj zajednici u Melbourneu nevjerica.

Traumatizirani mjerama

- Ne pamtimo da se nekad nešto ovakvo dogodilo. Oni su bili prilično aktivni u zajednici. Da će se ovakvo nešto dogoditi, nitko nije mogao naslutiti. Nažalost, treba istaknuti da su mjere u Melbourneu bile užasne u odnosu na vaše u BiH, ljudi nisu izlazili iz kuća i traumatizirani su. Ne pravdam nikoga, ali bojim se budućnosti i kolikima su još ovakve mjere uništile psihičko zdravlje - priča nam sugovornik iz hrvatske zajednice u tome gradu. Obitelj i prijatelji su shrvani. Obiteljska prijateljica Marie Groves kazala je da je na nedavnoj rođendanskoj zabavi njezine kćeri Katica bila neobično povučena i tiha.

- Morala sam je natjerati da dođe s djecom proslaviti rođendan moje kćeri. Kratko se zadržala na proslavi i bila je neuobičajeno povučena i tiha. Njezine dvije starije djevojčice bile su jako slične mojim mlađim kćerima, čavrljale su i smijale se - tipične sedmogodišnjakinje, bile su prekrasna djeca - otkriva obiteljska prijateljica.

Susjedi Daniel i Vicky Schembri kažu da su Katicu Perinović posljednji put vidjeli prošle srijede, znači manje od 24 sata prije nego što će ona i njezino troje djece biti pronađeni mrtvi. Daniel ističe da se Tomislav Perinović doselio u susjedstvo prije 25 godina, prije nego što je upoznao svoju buduću suprugu.

- Čim su se vjenčali, zatrudnjela je, doimali su se sretni, a uvijek smo viđali jako živahnu i zaigranu djecu koja se voze biciklima na ulici. Najstarija Claire pohađala je sate plesa, išla je u Osnovnu školu sv. Christophera u predgrađu Airport West gdje je trebala krenuti i najmlađa kći. Sada su na nebu..., bili su jako dobra djeca - uplakanim glasom ispričao je Daniel. Supruga i on kažu kako detalje užasa nikad neće zaboraviti.

- Hitne službe projurile su ulicom i shvatili smo da nešto nije u redu. Vidjeli smo Toma kako sjedi na stolici. Stavio je ruke iza leđa. Bio je tih, posve otupio, a onda su ga odveli u policijski automobil. Srce mi se slama kad pomislim na njih, na tih troje djece koja su nam poželjela sretnu novu godinu, s lizalicama u ustima. Bilo je to samo prije dva tjedna... Kako se to moglo dogoditi - kroz suze se zapitao Daniel. I bivši radni kolege shrvani su nakon vijesti o tragediji koju je prouzročila nekadašnja fizioterapeutkinja u klinici Glenroy.

- Neočekivano je napustila posao prije otprilike tri mjeseca - otkrili su.

Stručna pomoć

Angažirale su se i druge službe koje će raditi na pomoći obiteljima pogođenima tragedijom. To je potvrdio i zamjenik policijskog načelnika Robert Hill. On ističe kako je ova tragedija bolno utjecala na mnoge.

- Ima mnogo ljudi u zajednici koji se trude razumjeti ovu tragediju. Bilo je ovo nevjerojatno teško vrijeme i traumatično iskustvo i za policiju i za bolničare koji su reagirali i prvi stigli na mjesto događaja. Ovo je strašna tragedija - ispričao je zamjenik policijskog načelnika. U trenutku polaganja cvijeća mediji su uzeli izjavu i voditelja tima iz bolničke službe West Meadows dr. Davida Leeja.

- Pet mojih bolničara izišlo je na teren nakon što se ubojstvo dogodilo i svima im je poslije trebala pomoć. Bili su pod stresom. Smrt, a pogotovo ovakva, kada je troje djece izgubilo život, duboko pogađa sve, uključujući i naše osoblje. Istina je da u našem poslu postoje uznemirujući elementi, ali ovakvi incidenti su rijetkost - istaknuo je dr. David Lee. Šok i nevjerica i u Zadru odakle je Tomislav.

- Sva se još tresem. Noćas nisam spavala. Veliki je to šok. Bili smo u kontaktu, čuli se za Božić. Bio je tu prije nekoliko godina na dva mjeseca i poslije jednom sa suprugom, ali o tome ne bih. Mogu samo reći da se na njoj nikad nije vidjelo da ima problema - ispričala je prva rođakinja Tomislava Perinovića Terezija. Obitelj, prijatelji, susjedi... samo žele stisnuti ruku Tomislavu i pomoći mu da prebrodi najteže trenutke svog života, one u kojima je ostao bez svega.

- Navečer sam otišao tamo sa suprugom Sanjom. Tomislavovo srce je slomljeno. Uvijek je bio divan otac i provodio je s djecom više vremena nego sa suprugom - rekao je Frankie Franjić (65), bliski prijatelj i susjed obitelji. Nažalost, i ova tragedija podsjetnik je na užasno vrijeme u kojem živimo, a i na godinu koja je tek na početku, a koju smo već u prvim danima željeli zaboraviti.