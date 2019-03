Hrvati će u Britaniju i dalje bez vize

Europska komisija objavila je kako je sve vjerojatnije da će Ujedinjeno Kraljevstvo napustiti EU 12. travnja bez dogovora te je ovoga tjedna dovršila pripreme za neuređeni Brexit. Za takav scenarij spremna je i Hrvatska – Vlada i njezina ministarstva pripremaju se od 2017. te su i analizirali posljedice neuređenog Brexita i zaključili kako bi on imao tek ograničene posljedice, s iznimkom turizma, no i te bi se nestabilnosti brzo smirile. Situacija s Brexitom još se može promijeniti, no ako dođe do “ispadanja” Britanije iz EU, odnosno izlaska bez dogovora, Hrvate i ostale građane EU čekaju promjene.

Robna razmjena Hrvatske i Britanije vrlo je mala. Izvoz hrvatskih tvrtki na britansko tržište 2017. godine činio je samo 1,5 posto ukupnog hrvatskog izvoza, dok je iz Britanije dolazilo samo jedan posto hrvatskog uvoza. Izravna ulaganja iz UK od 1993. godine činila su manje od 4 posto ukupnih ulaganja u RH, stoji u Vladinu dokumentu. Neuređeni izlazak osjetio bi se najviše u području turizma, zbog pada vrijednosti funte te smanjenje potrošnje Britanaca, no i te bi se nestabilnosti brzo smirile, a dugoročno se očekuje rast broja turista, procjenjuju.

