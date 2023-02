Hrvat zvan El Bigotes ili Brkovi bio vođa narkoklana

Kada se bavite ozbiljnim "poslom" s one strane zakona, nije bitno tko ste, odakle ste i jesu li vaše matične zemlje u nekom prijeporu ili sukobu. Jer, kao što je već više puta utvrđeno i potvrđeno, internacionalni kriminal ne poznaje granice i nacije. Zanima ga samo profit koji se ostvaruje na kriminalnim poslovima.

Tjelohranitelji uvijek bili Srbi

Potvrda te stare teze koja se valjda uči na svim policijskim akademijama ovog svijeta ovih dana je stigla iz Beograda gdje je po španjolskoj tjeralici uhićen Goran Blagojević El Bigotes (39), hrvatski državljanin za kojim je i Hrvatska raspisala europski uhidbeni nalog (EUN). A El Bigotes, odnosno Brk(ovi), uhićen je u operaciji kodnog imena Zadar u kojoj je operativno sudjelovala i naša policija. Španjolska policija traži ga jer se sumnjiči da je rukovodio kriminalnom organizacijom koja se bavila, među ostalim, i distribucijom, odnosno prijevozom droge iz Španjolske u Europu. A u tome su bili dosta uspješni, ako je suditi po pisanju španjolskih medija, jer su transportirali i po 100 kilograma kokaina mjesečno.

El Bigotes je svoje kriminalne poslove vodio iz Granade, a sumnja se da su drogu prevozili u kamionima koji su imali duplo dno pa je droga bila skrivena ispod nekog normalnog tereta. Zanimljivo je da je Blagojević, kako su svojevremeno vrlo ekstenzivno pisali španjolski mediji, zapravo bio idealni mafijaški šef. Nije bio kažnjavan pa je samim tim istražiteljima bio nevidljiv. Osim toga, živio je u Marbelli, jednom od razvikanih španjolskih ljetovališta. Imao je prijavljeno prebivalište u tamošnjem luksuznom naselju, a predstavljao se kao – turist. U održavanju tog paravana pomagala mu je i njegova partnerica, također hrvatska državljanka, koja se bavila poslovima povezanim s estetskom medicinom.

Španjolski mediji su lani, kada je policija razotkrila njegovu kriminalnu skupinu, navodili su i neke zanimljive detalje iz njegova života. Iz Marbelle je odlazio u Granadu zbog poslova s drogom. Na tim "poslovnim" putovanjima uvijek ga je pratio jedan te isti tjelohranitelj, a španjolski mediji navodili su da je riječ o neimenovanom Srbinu. I da su mu tjelohranitelji uvijek bili Srbi. Kada bi došao u Granadu, El Bigotes bi se sastao sa šefovima triju različitih kriminalnih organizacija. Riječ je bila o nepovezanim klanovima, a svaki od klanova imao je kontakte s lokalcima koji su se bavili uzgojem marihuane i hašiša.

Nakon što bi se ispregovarala količina droge i njezina cijena, droga bi bila utovarena u kamione i dalje transportirana u Europu. Već i takav način poslovanja ukazuje da je El Bigotes očito bio jako oprezan, pazeći da mu poslovni suradnici što manje znaju jedni o drugima. I funkcioniralo je to tako sve tamo negdje do siječnja 2022. kada se El Bigotes našao na radaru španjolske policije. Kako već to biva u takvim situacijama, kriminalnu grupaciju koju je predvodio istražitelji su počeli tajno pratiti i prisluškivati u pokušaju prikupljanja dokaza.

Na kraju uhićen u Beogradu

No moguće je da je El Bigotes u nekom trenutku doznao da je ga se istražuje pa je 29. rujna 2022. otputovao iz Španjolske. I to, izgleda, na vrijeme jer je policija nakon toga uhitila njegove suradnike. Prilikom tih uhićenja obavili su 26 pretraga nekretnina na području Granade i Marbelle, a koliko je opsežna bila ta operacija, svjedoči i to da je u njoj sudjelovalo 300 agenata španjolske civilne garde. Na koncu je u operaciji Zadar uhićeno 37 osoba.

Za to vrijeme El Bigotes je pokušavao sakriti svoje tragove putujući između Hrvatske i Srbije. Ni na jednom mjestu se nije previše zadržavao, a kada se doznalo da putuje između Hrvatske i Srbije, španjolska policija je te informacije proslijedila kolegama u Srbiji i Hrvatskoj. Na temelju tih informacija El Bigotes je na koncu uhićen u Beogradu.

