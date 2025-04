Hrvat iz Njemačke poziva na bojkot američke robe: 'Ovo se mora zaustaviti u korijenu, evo i kako'

Države diljem svijeta prijete pokretanjem trgovinskog rata sa SAD-om nakon što je njegov predsjednik Donald Trump najavio visoke carine za gotovo sve zemlje i time potaknuo pad burzi i rast cijena dobara na svjetskom tržištu. Mjere koje je Trump najavio u srijedu pokrenule su pad svjetskih financijskih tržišta i naišle na osude drugih svjetskih čelnika koji govore o kraju nekoliko desetljeća duge liberalizacije trgovine, predvođene samim Washingtonom. Diljem svijeta padaju dionice i cijene nafte, kao i vrijednost američkog dolara. Analitičari upozoravaju da bi carine mogle ugroziti potražnju, uznemiriti opskrbne lance i naštetiti prihodima korporacija. Apel za bojkot američkih proizvoda i same države šire se društvenim mrežam.

Trenutno su pozivi na bojkot američkih proizvoda i korporacija u porastu nakon što je američki predsjednik Donald Trump uveo carine, piše autor BILD-a Peter Tiede. Jedan od njih je Andrej Novak (47) iz Nürnberga, član "Saveza za europsku sigurnost", a inače politolog, oštri kritičar Rusije i bivši suradnik u SAD-u. Međutim, sada ga brinu Trump i Putin, strahujući da bi SAD mogao podržati Rusiju te da bi demokracija i trodioba vlasti mogle biti ugrožene pod Trumpom.

Novak upozorava: "Ovo se mora zaustaviti u korijenu." "Moramo pogoditi velike korporacije poput Heinza, Coca-Cole ili McDonaldsa", dio je njegove strategije. Novak inače rodom iz Hrvatske, preporučuje zainteresiranima za bojkot "Startpage" (Nizozemska) ili "Qwant" (njemačko-francuski) kao alternative za pretraživanje. Za preglednik predlaže "Vivaldi" (Norveška). Njegov "Savez za europsku sigurnost" izradio je vodič s europskim zamjenama za američki softver - od prevoditelja do e-mail klijenata i navigacijskih alata.

Novak naglašava važnost sigurnosti kod e-pošte i chat aplikacija. U SAD-u, obavještajne službe imaju zakonsko pravo pristupa. "To mi je uvijek bilo prihvatljivije od ruskog pristupa," kaže Novak. No, sada postoji bojazan da bi pod Trumpom Gmail podaci i WhatsApp poruke mogli završiti u Rusiji. Za najodanije bojkotaše, Novak priprema obrasce za ispis, kojima bi u kutijama za pritužbe u supermarketima tražili zamjenu američkih proizvoda europskima. Ima i savjet za ovisnike o serijama: "Ako baš morate, pretplatite se na Netflix mjesečno - i onda odgledajte sve odjednom. To im šteti jer ne mogu prodavati godišnje pretplate", piše Bild.