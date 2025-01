HPK protiv zamrzavanja cijena namirnica: Traži se ograničenje cijena repromaterijala i zaštitne cijene za žitarice i neke uljarice

Iz Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) danas su priopćili kako se protive novom zamrzavanju cijena proizvoda jer bi takve mjere mogle dodatno naštetiti domaćim proizvođačima koji se već suočavaju s brojnim izazovima. Poljoprivrednici umjesto toga predlažu ograničenje cijena osnovnih mineralnih gnojiva, sjemena, zaštitnih sredstava i plavog dizela te određivanje zaštitne, odnosno minimalne cijene za sve vrste žitarica i određene uljarice (soja, suncokret, uljana repica), koja ne smije biti manja od prosječne proizvođačke cijene. Kao treću mjeru predlažu smanjenje stope PDV-a s 25 posto na 5 posto za sve vrste pšenice i ječma, kao i mliječne prerađevine.

Poljoprivrednici HPK zahtijevaju i zabranu prodaje njihovih proizvoda ispod cijene koštanja, kako bi se zaštitila njihova gospodarstva. Situacija na tržištu svinjskog mesa najbolje ilustrira ozbiljnost trenutačne krize. Zbog trgovinskih poremećaja, uključujući blokade Kine te posljedično priliva EU svinjetine na domaće tržište, cijene su pale za 40 posto. Prema procjenama, kilogram svinjskog mesa uskoro bi mogao koštati samo 1 euro. - Bez hitnih kompenzacijskih mjera, naši proizvođači suočavaju se s mogućnošću zatvaranja svojih gospodarstava. Takvo smanjenje proizvodnje može dugoročno dovesti do rasta cijena koje si potrošači više neće moći priuštiti. Stanje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, ukazuju na to da je stabilnost ovog sektora od ključne važnosti za budućnost naših gospodarstava - ističu iz HPK te naglašavaju kako se pored svih aktualnih poremećaja na globalnom i domaćem tržištu, vode i izuzetno teški trgovinski pregovori, uključujući one s Mercosurom te produženje ugovora s Ukrajinom. - Iako otvaranje novih tržišta može biti korisno, zabrinuti smo zbog nedostatka jasnih kalkulacija o njihovom utjecaju na domaći sektor poljoprivrede. Visoki standardi EU koji se traže od naših proizvođača, bez ozbiljne ekonomske računice, stvaraju ozbiljne pritiske i probleme s kojima se proizvođači suočavaju, dok se istodobno pokušava liberalizirati uvoz roba po značajno nižim standardima kvalitete i cijenama - priopćili su članovi Upravnog odbora HPK.

