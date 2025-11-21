Hotel Ambasador najbolji je kongresni hotel u Hrvatskoj u 2025. godini

Na svečanosti Dana hrvatskog turizma, održanoj sinoć u Dubrovniku, Hotel Ambasador u Opatiji osvojio je prestižnu Godišnju hrvatsku turističku nagradu u kategoriji Kongresni hotel godine u 2025. godini.



Hotel Ambasador, dio najveće kvarnerske turističke kompanije Liburnia Hotels & Villas, desetljećima predstavlja simbol elegancije, tradicije i inovacije. Njegova prepoznatljivost temelji se na spoju bogate baštine, suvremenog dizajna i stalnog unapređenja usluge - vrijednostima koje ga čine jednim od ključnih nositelja kongresnog i poslovnog turizma u Hrvatskoj. Dugogodišnja tradicija, moderni pristup i vizija usmjerena na održivost i autentičnost razlozi su zbog kojih je Ambasadoru dodijeljeno nacionalno priznanje u kategoriji Kongresni hotel godine.





Foto: Liburnia Hotels & Villas

Uspjeh Ambasadora rezultat je predanog rada cijelog tima hotela na čelu s generalnom direktoricom Jelenom Ognjenović, koji dosljedno održava najviše standarde usluge i organizacije događanja. Zajednička posvećenost izvrsnosti i snažan timski duh temelj su pozicioniranja Ambasadora među vodeće kongresne hotele u zemlji, a njegova uloga u razvoju cjelogodišnjeg turizma potvrđuje njegov značaj za Opatiju i hrvatsko hotelijerstvo. „Ova nagrada veliko je priznanje našem timu i potvrda da se predan rad, visoki standardi i istinska briga za gosta uvijek prepoznaju. Ponosni smo što zajedno gradimo poziciju Hotela Ambasador i Opatije kao vodećeg cjelogodišnjeg kongresnog središta u Hrvatskoj.“ istaknula je Jelena Ognjenović.



Nagradu zajednički dodjeljuju Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica i Hrvatska gospodarska komora, a ona predstavlja najviše nacionalno priznanje u turizmu. Cilj projekta je nagraditi izvrsnost, potaknuti razvoj turističkih proizvoda najviše kvalitete te jačati imidž Hrvatske kao poželjne turističke destinacije na globalnom i domaćem tržištu.



Iz Liburnia Hotels & Villas poručuju kako ovo priznanje potvrđuje trajnu vrijednost Ambasadora kao institucije opatijskog turizma te snažan poticaj za nastavak ulaganja u kvalitetu, zaposlenike i daljnji razvoj kongresnog segmenta.