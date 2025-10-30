Horor u susjedstvu: Policajci podvodili maloljetnice, usluge za seks plaćao i profesor

Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona objavilo je šokantne detalje o slučaju trgovine ljudima, u kojem je osam osoba osumnjičeno za iskorištavanje dviju maloljetnih djevojčica, rođenih 2009. godine, u svrhu prostitucije. Glasnogovornik Tužiteljstva Admir Arnautović potvrdio je da je donesena naredba o provođenju istrage protiv osam osoba, javljaju bosanskohercegovački mediji.

Među osumnjičenima su policajci B.K. (51), M.H. (46), J.M. (30), J.P. (55), te Š.K. (39), Z.J. (61), S.Š. (67) i N.A. (41). Zanimljiv je podatak da Z.J. obnaša dužnost profesora na sveučilištu u Brčkom. Arnautović je najavio da će osumnjičeni danas biti ispitani, nakon čega će Tužiteljstvo Kantonalnom sudu u Tuzli podnijeti prijedlog za određivanje pritvora, vjerojatno za svih osam.

Petero osumnjičenih – B.K., Š.K., M.H., J.M. i S.Š. – terete se da su vrbovali, mamili, prevozili na različite lokacije (Kalesija, Živinice, Srebrenik), predavali drugim osobama i skrivali dvije petnaestogodišnje djevojke radi iskorištavanja putem prostitucije i drugih oblika seksualnog iskorištavanja, te su koristili njihove seksualne usluge za koje su bile plaćene.

Dio novca od seksualnih usluga, koje su djevojke bile prisiljene pružati s drugim osobama, uzimao je prvoosumnjičeni B.K. Preostala trojica, Z.J., J.P. i N.A., sumnjiče se da su u navedenom razdoblju koristili seksualne usluge djevojaka i plaćali im za to, iako su bili svjesni njihove maloljetnosti i činjenice da su žrtve trgovine ljudima. Arnautović je pojasnio da je riječ o dvjema djevojkama čiji je razvoj bio otežan teškim obiteljskim okolnostima. Bile su smještene u socijalne ustanove na području Tuzle, uključujući i sklonište Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, odakle su više puta bježale i bile vraćane od strane policijskih službenika i centara za socijalni rad. Osumnjičeni su iskoristili njihov bijeg iz institucija i stanje bespomoćnosti kako bi ih vrbovali i naveli na prostituciju te koristili njihove seksualne usluge.

Tužiteljstvo TK-a, u suradnji s istražiteljima Sektora kriminalističke policije – Odjela za borbu protiv organiziranog i računalnog kriminala MUP-a TK, provodilo je višemjesečne istražne aktivnosti i radilo na dokumentiranju ovih kaznenih djela. Osumnjičeni su pritvoreni jučer, nakon pretresa na više lokacija u Kalesiji, Živinicama i Banovićima. Protiv njih je provedena kriminalistička istraga i uz izvješće o počinjenom kaznenom djelu predani su tužiteljstvu. Za kazneno djelo trgovine ljudima iz članka 210.a stavak 2. KZ-a FBIH (tko vrbuje, navodi, prevozi, predaje, skriva ili prima osobu koja nije navršila 18 godina radi iskorištavanja putem prostitucije ili drugih oblika seksualnog iskorištavanja) prijeti kazna zatvora od najmanje 10 godina. Tužiteljstvo TK-a nastavlja istragu u ovom slučaju.