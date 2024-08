Horor tijekom festivala kod Düsseldorfa: Najmanje troje mrtvih ubijeno u napadu nožem

Najmanje tri osobe ubijene su u napadu nožem koji se dogodio u njemačkom Solingeru, nedaleko od Düsseldorfa, za vrijeme velike proslave Diversity Festivala, proslave 650 godina grada koja se održavala ovog petka. Osim ubijenih, četiri osobe su teško ozlijeđene, od kojih su tri teško, prenosi Solinger-Tageblatt.

Počinitelj je nakon napada pobjegao prema glavnoj ulici, a policija do ponoći nije izvijestila o uhićenjima. Službenici su na mjestu događaja, a centar grada ograđen je i osiguran jakim policijskim snagama. Još nije službeno potvrđeno kako je izveden napad, no svjedoci navode kako su vidjeli nož.

Several people have reportedly been killed and injured in a suspected knife attack at a festival in Solingen, a city in western Germany.



According to local news outlet Solinger Tageblatt, festival organizer Philipp Müller announced that emergency workers were fighting to save… pic.twitter.com/ZVaNlhUdKi