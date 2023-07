Honor predstavio mobitele Honor 90 i Honor 90 Lite, doznajemo koje su cijene u Hrvatskoj

Ljeto se zahuktava, ali tehnološki svijet ne miruje. Tehnološki brend Honor u Parizu je danas europskom tržištu predstavio svoju seriju pametnih telefona Honor 90: Honor 90 i Honor 90 Lite. Tako nam i u Hrvatsku stiže još jedan zanimljiv kandidat srednjeg ranga koji cilja ponuditi korisnicima najbolji omjer cijene i kvalitete. Ovdje je to Honor 90 kojem su glavni aduti atraktivni ekran, kvalitetne kamere i odlična baterija i to po cijeni koja je puno pristupačnija u odnosu na flagship mobitele kojima cijena ide više od 1000 eura. Honor 90 se od sutra može naručiti u Hrvatskoj od 549 eura.

Ovaj model ima glavnu kameru od 200 MP i četverostruko zakrivljeni zaslon s tehnologijom za udobnost očiju.

U odnosu na prijašnje modele sada stiže potpuno nova trostruka kamera u kojoj se najviše ističe glavna kamera od 200 MP sa senzorom veličine 1/1,4 inča, tu su i ultra širokokutna kamera i makro kamere od 12 MP s vidnim poljem od 112° te dubinska kamera od 2 MP koja pomaže pri točnijoj procjeni udaljenosti. Stražnji foto senzori posloženi su u dva velika kruga na pozadini mobitela, sada već prepoznatljiva za ovu Honorovu seriju mobitela.

GALERIJA Mobitel Honor 90 stiže u Hrvatsku, pogledajte kako izgleda

Uz ove zanimljive harvderske specifikacije i predispozicije ugrađena je i prateća softverska podrška kojom se obrađuju fotografije za bolji završni rezultat. Honor 90 koristi višestruko spajanje slika. Algoritam za smanjenje šuma i grupiranje piksela pomaže u apsorpciji svjetlosti. Iz Honora tvrde da glavna kamera od 200 MP proizvodi fotografije s visokim dinamičkim rasponom (HDR) i detaljne, svijetle snimke čak i u okolišu slabijeg osvjetljenja.

Foto: Danijel Lijović

Prednja kamera od 50 MP također obećava da nudi detalja na fotografijama. Ovaj mobitel je između ostalih namijenjen i vloggerima. Uz pomoć umjetne inteligencije uklanjaju se šumovi u videima. Nudi se i AI vlog asistent koji korisnicima omogućuje generiranje videozapisa spremnih za društvene mreže u trajanju od 15 sekundi uz samo nekoliko dodira. Mobitel će vam tako odmah preporučiti koji je videozapis kvalitetniji i spreman za dijeljenje na društvene mreže.

Foto: Danijel Lijović

Uređaj izgleda vrlo lijepo, a u tome pomaže i atraktivan 6,7-inčni OLED zaslon koji ja zakrivljen na sve četiri strane. Honor 90 prema specifikacijama podržava visoku razlučivost od 2664x1200, 100% DCI-P3 spektar boja i do 1,07 milijardi boja. S obzirom na to da smo usred ljeta lijepo je doznati da ovaj model nudi i veliku svjetlinu ekrana do maksimalnih 1600 nita pa ne biste trebali imati problema razaznati što vidite i čitate na zaslonu i po suncu.

Zaslon je brz i osjetljiv s adaptivnom stopom osvježavanja do 120 Hz, koja se dinamički prilagođava prikazanom sadržaju kako bi postigla optimalnu ravnotežu između vizualne tečnosti i trajanja baterije. Honor se pohvalio i kako imaju kvalitetan certifikat (TÜV Rheinland Flicker Free) za smanjivanje napora za oči korisnika. Također, ima dinamičko prigušivanje koje simulira prirodno svjetlo kako bi ublažilo umor očiju, kao i HONOR-ovu tehnologiju cirkadijanskog noćnog prikaza koja filtrira plavo svjetlo i potiče prirodnu sekreciju melatonina za poboljšanje kvalitete sna korisnika noću.

Foto: Danijel Lijović

Pohvalno je i da uređaj ima masu od samo 183 grama, a tanak je samo 7,8 mm.

Ojačano staklo trebalo bi smanjiti mogućnost štete na ekranu. Još jedan adut ovog uređaja je njegova baterija velikog kapaciteta od 5000 mAh što bi svakako trebalo biti dovoljno za cjelodnevno korištenje i za zahtjevnije korisnike.

Iz Honora tvrde da jednim punjenjem Honor 90 može pružiti do 19,5 sati neprekidnog lokalnog video streaminga. Kada je baterija na izmaku, korisnici je mogu napuniti do 45% uz 66W HONOR SuperCharge u samo 15 minuta.

U ovom mobitelu koristi se proces Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (ubrzana verzija), a pokreće se kroz Honorovo vlastito korisničko sučelje MagicOS temeljeno na Androidu. Softver omogućuje korištenje više otvorenih aplikacija istovremeno i lakše snimanje screenshotova.

Honor 90 Lite

U Parizu je predstavljen još jedan Honorov mobitel - Honor 90 Lite koji stoji samo 299 eura i također će od sutra biti dostupan u Hrvatskoj. Honor 90 Lite ima glavnu stražnju kameru od 100 MP, s otvorom blende f/1.9, širokokutnom i dubinskom kamerom od 5 MP te makro kamerom od 2 MP. Prednja kamera ima 16 megapiksela.

Foto: Danijel Lijović

HONOR 90 Lite ima 6,7-inčni zaslon bez rubova s prilagodljivom brzinom osvježavanja do 90 Hz. Zaslon također ima TÜV Rheinland certifikat za smanjenje plavog svjetla te podržava niz rješenja za zaštitu očiju, uključujući dinamičko prigušivanje i prikaz noću prema cirkadijalnom ritmu.

HONOR 90 Lite pokreće MediaTek Dimensity 6020 5G sustav i ima bateriju od 4500 mAh. Korisnici mogu iskoristiti 8 GB RAM-a i veliki pogon za pohranu od 256 GB. HONOR 90 Lite također ima HONOR RAM Turbo (8 GB+5 GB), Honorovu tehnologiju koja premješta dio flash memorije u RAM i tvrde da se tako radna memorija može povećati s 8 GB na 13 GB.

Pretprodaja modela Honor 90 u Hrvatskoj kreće 7. i traje do 24. srpnja, a bit će dostupan u ponoćno crnoj i smaragdno zelenoj boji, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 549 eura. Prodaja modela Honor 90 Lite u Hrvatskoj počinje 7. srpnja (u titanijski srebrnoj te ponoćno crnoj boji) po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 299 eura.

Foto: Danijel Lijović

SPECIFIKACIJE:

Honor 90

Zaslon: OLED 6,7", 120 Hz

Stražnja kamera: 200 MP f/1.9

12 MP ultraširokokutna

2 MP dubinski senzor

Selfie kamera: 50 MP f/2.4

Procesor: Snapdragon 7 Gen 1

Baterija: 5000 mAh

Punjenje: 66 W žičano

Operativni sustav: Android 13 s korisničkim sučeljem MagicOS 7.1

RAM: 12/16 GB

ROM: 256/512 GB

Cijena u Hrvatskoj: od 549 eura (pretprodaja (od 7. do 24. srpnja)