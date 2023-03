Honor Magic5 Lite: Baterija koja traje i traje...

Cijene top modela pametnih telefona proteklih su godina skočile na rekordne razine i s pravom se mnogi korisnici trude pronaći alternative u nižim cjenovnim rangovima. Razni brendovi se žestoko natječu da ponude dobre specifikacije i kvalitetu uz puno nižu cijenu. U toj niši natječe se i novo budžetno rješenje HONOR-a - HONOR Magic5 Lite. U odnosu na lanjski model HONOR je uspio popraviti više bitnih stavki i isporučiti vrlo zanimljiv uređaj vrijedan razmatranja pri kupnji. U Hrvatskoj se može nabaviti po cijeni od 369 eura (u crnoj i smaragdno zelenoj boji).

Već po dizajnu i prvom vizualnom dojmu ovaj se uređaj čini da naginje višoj kategoriji, nego u kojoj se nalazi po cijeni. Elegantan dizajn uspješno kopira flagship modele, a unatoč plastičnoj pozadini ne gubi na lijepo finišu. Matirana pozadina ugodna je za korištenje i ne ostavlja otiske prstiju. Stražnja strana ima sklop trostruke kamere u sada već prepoznatljivom izgledu za Magic seriju, samo sada u malo drukčijem rješenju.

Foto: Danijel Lijović

Veliki zaslon dijagonale 6,67 inča također više nalikuje nekom flagship modelu, nego nižem cjenovnom rangu. To je i velika nadogradnja u odnosu na lanjski model koji je imao manje atraktivan ekran. Sada je to lijepi AMOLED ekran koji podržava razlučivost od 1080x2400 piksela (omjer slike 20:9) s brzinom osvježavanja do 120 Hz i brzinom reakcije zaslona na dodir od 300 Hz. Nudi dobar kontrast i solidnu svjetlinu na danjem svjetlu (800 nita). U svakom slučaju s obzirom na cijenu od 369 eura za cijeli uređaj ovo je odličan ekran.

Foto: Danijel Lijović

Ono, što je mana je nedostatak stereo zvučnika. HONOR Magic5 Lite ima samo jedan zvučnik, na dnu kućišta i treba malo navikavanja da to prestanete primjećivati, pogotovo ako gledate sadržaj u položenom režimu kada je očitije da zvuk dolazi s jedne strane mobitela. U listu minusa ubrojio bih i čipset Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm). Iako je riječ zapravo o vrlo solidnom čipsetu koji ne troši puno energije, ipak je to isti procesor koji se vrtio i u lanjskom Lite modelu pa bi korisnici prije očekivali nadogradnju i u tom važnom detalju svakog mobitela. Nećete to puno primijetiti u većini operacija redovnog korištenja.

Ovo nije baš uređaj za gejming, ali odrađivat će sasvim dobro svako otvaranje aplikacije, skrolanje i surfanje. Zamijeti se nijansu sporije okidanje i malo kašnjenje u zahtjevnijim igricama. Pohvalno je da i u ovom segmentu postaje standard krenuti s kapacitetom za pohranu podataka od 128 GB (uz 6GB RAM-a).

Foto: Danijel Lijović

HONOR je i uz lanjski čipset uspio zadržati vrlo impresivnu autonomiju uređaja pa je tako glavni adut HONOR Magic5 Litea upravo njegova baterija velikog kapaciteta od 5100 mAh. Ne znam kako je HONOR-u uspio ugurati tako veliku bateriju u tako naizgled tanak i lagan uređaj. Dimenzije uređaja su 161.6x73.9x7.9mm, a teži samo 175 grama što je osjetljivo manje u odnosu na većinu flagshipova.

Zapravo, je pravo malo olakšanje koristiti lakši uređaj, pogotovo ako bingate serije iz kreveta... Hardverski na listu minusa valja dodati izostanak certifikata za vodootpornost i zaštitu od prašine, što bi danas ipak već trebao postati standard za mobitele u svim cjenovnim rangovima.

Foto: Danijel Lijović

Baterija mi većinom nije baš potrajala tri dana kako HONOR reklamira ovaj uređaj, ali će vam čak i uz pojačano korištenje potrajati dva dana. Ako pak niste "heavy user", vjerojatno ćete se često zapitati pa je li se uopće troši ova baterija i zaboravit ćete kada ste zadnji put uopće i punili ovaj mobitel.

U 2 sata kontinuirano gledanja YouTube videa i Netflixa potrošilo mi se cca 17 posto baterije što je čak i malo više nego što sam očekivao, a važno je dodati da mi se pritom mobitel ni u jednom trenutku nije zagrijavao.

Foto: Danijel Lijović

Ono, što je manje impresivno u vezi baterije je napajanje. Prvo, neugodno sam se iznenadio da u kutiji ne dolazi punjač, nego samo USB-C kabel. Što je prije odlika flagship modela, nego onih nižih ranga koji se nastoje na sve načine dopasti kupcima. Zatim, ovaj model podržava punjenje od 40W, što je ipak znatno manje od lanjskog modela (66W), a to dakako znači i nešto dulje punjenje baterije.

Dakle, koristeći punjač od 40 W (drugog proizvođača jer HONOR ne nudi svoj u kutiji) bilo je potrebno cca 63 minute da se baterija napuni do 100 posto od potpuno ispražnjene. Za 10 minuta napunilo se 25 posto, za 30 minuta 64 posto, a za 50 minuta 91 posto baterije.

Softverski korisničko sučelje je HONOR-ov Magic UI 6.1 baziran na Androidu 12. Da, ovaj mobitel ima Google Play i podržava sve Googleove mobilne servise i aplikacije. Ako ste koristili Huaweijeve mobitele sučelje će vam biti vrlo prepoznatljivo jer je tu ostalo još dosta dizajna i logike iz vremena kada su Huawei i HONOR bili spojene kompanije, ali to više nisu pa HONOR polako gradi svoju priču na svim poljima, ali softverski još ima prostora za napredak i redizajn.

Može vas malo smetati i niz predinstaliranih HONOR-ovih aplikacija koje nećete vjerojatno ni koristiti, ali sve si to možete posložiti kako vam paše, u najbolje duhu prilagodljivog Androida. Jedino, da biste pregledali notifikacije i dalje morate s vrha ekrana povući paletu s tim obavijestima.

Foto: Danijel Lijović

I dolazimo do kamere. Prije isprobavanja ovog uređaja bio sam skeptičan što se kamera tiče. Srednja i niža kategorija mobitela često mora napraviti puno kompromisa pa se po kvaliteti fotografija nikako ne mogu mjeriti s top modelima. No, HONOR Magic5 Lite se ne predaje lako. Fotografije su zapravo ispadale vrlo prihvatljivo i dovoljno oštro. Snimao sam panoramu i zgrade na brdu Montserrat u Barceloni po oblačnom vremenu, a većina fotografija je bila kvalitetna s puno detalja i oštrine. Nedostajalo je malo svjetline, ali nisu bile mračne.

Foto: Danijel Lijović

Glavno je da se držite glavne kamere (64 megapiksela) jer je ultraširokokutna (5 megapiksela) nešto slabije kvalitete, pogotovo ako snimate noću. Makro objektiv isto ne briljira.

Selfie kamera (16MP) je, pak, vrlo dobro i dobro će vam poslužiti po danjem svjetlu, a i po noći će može iskoristiti ako imate bar donekle osvijetljen prostor. Navečer sam snimao Festival svjetla u Zagrebu i iako snimanje u noćnim uvjetima nije posebno kvalitetno mogu se snimiti dobre fotografije, pogotovo ako niste predaleko od onoga što želite snimiti, i opet, ako se držite glavne kamere jer će ultraširokokutna u noćnim uvjetima nuditi većinom samo mutne kadrove.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovdje nema posebno tele objektiva pa zumirajte rijetko i ne previše jer će vam fotografije brzo ispadati zrnato. Video je isto nešto slabiji pa ne očekujte visoku kvalitetu. Dakle, mogu sumirati da i uz neke očite minuse i mane, ovo jest dobar uređaj koji korisnicima može ponuditi odličnu dugotrajnost baterije, solidne fotografije i performanse na ugodnom zaslonu.

PLUSEVI

cijena

odlična dugotrajnost baterije velikog kapaciteta

lijep dizajn

lijep veliki ekran

dobra glavna kamera

dobra selfie kamera

MINUSI

nema vodootpornost niti zaštitu od prašine

nema stereo zvučnike

ne dolazi s punjačem u kutiji

isti čipset kao na lanjskom modelu

slabije sekundarne kamere