Hoće li se mijenjati datumi tartufarenja? Stručnjaci s Ruđera obići će Istru, Papuk, Rab...

Nisu najskuplji, jer kilogram gljive yarchagumba stoji oko 120 tisuća dolara, ali tartufi, koji također slove kao afrodizijak, u stopu slijede ovu “himalajsku viagru”. Naravno, prije svega, poseban su luksuz za nepce, a u Hrvatskoj bi se uskoro mogli skupljati dulje i u većoj količini. Nije “skupljati” možda najbolja riječ jer tartufari odlaze u “lov”, i to uglavnom upravo na jesen i zimi, osim ako im cilj nije Tuber aestivium, odnosno tartuf koji se još naziva i “ljetnim”.

Razdoblje godine u kojem se ove podzemne gljive smiju ponijeti kućama precizno je definirano Pravilnikom o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta i pripadajućim stručnim podlogama u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a propisuje se i “dnevni ulov” koji ne smije biti veći od pola kilograma. No trebaju li zadane norme ostati takvima, utvrdit će istraživanje koje je, za 32 tisuće kuna, naručilo upravo spomenuto ministarstvo, a kojim bi se, u najkraćim crtama, trebala utvrditi sezonalnost komercijalnih vrsta tartufa te njihova produktivnost.

U skladu s time, predložit će se eventualna izmjena datuma unutar kojih će biti dopušteno tartufarenje, a i kvote koje bi se mogle odobriti za skupljanje na godišnjoj razini. Institut Ruđer Bošković javio se za posao, a na teren će morati u Kontiju u Istri, u okolicu Jurdana kod Rijeke, u okolicu Koške, na Papuk i Krndiju, ali i na poluotok Kalifront na Rabu te u Motovunsku šumu. Naravno, u pratnji dva psa, decidirano se navodi u natječaju, a prikupljeni uzorci morat će se i laboratorijski analizirati. A zašto se mijenjaju datumi tartufarenja te količina gljiva koja se smije ponijeti doma, pitali smo stručnjake iz Udruge tartufara Istra.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL Tartufi

– Tartufa ima i izvan termina u kojima je lov dopušten, i na to upozoravamo godinama. Primjerice, crni se može naći i u svibnju i u kolovozu, kad njegovo skupljanje nije dopušteno, a da bismo to dokazali, sami smo već slali brojnu dokumentaciju na Ruđer – govori nam predsjednik Udruge tartufara Istra Darko Muzica, dodajući kako su datume skupljanja posljednji put pokušali revidirati krajem lanjske godine. Tri su godine tada bile od donošenja pravilnika kojim se propisuju termini lova, a razdoblje je to nakon kojeg se propisi mogu modificirati. Ministarstvo, međutim, nije imalo sluha.

– Zasad nemamo dobrih iskustava sa stručnjacima s Ruđera jer oni analize uglavnom rade prema svojoj filozofiji i vodeći se stranim zemljama, dok je na našem terenu situacija drukčija. Ali ako sada izađu na teren, sve bi trebalo biti dobro – kaže Muzica, čija udruga dobro surađuje s Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog, koji im je i pomogao skupiti uzorke kako bi ih poslali u Zagreb. Njihovo inzistiranje, veli Darko Muzica, konačno je, čini se, urodilo plodom.

A rode li tartufi, odnosno ima li ih više od pola kile po osobi dnevno?

– Naravno, pa znate li kad se beru gljive? Dok ih ima! Crni tartuf je, primjerice, specifičan, kilogram je 50-60 eura, nekad ga ima puno, pa je pola kile koliko se smije uzeti premalo, a nekad se pomučite pa hodate 50 kilometara za tih 500 grama, odnosno za 300 kuna, što baš i nije isplativo. U redu bi bilo da se granica povisi jer crnog jedan dan, primjerice, nađete tri kilograma, a onda u dva dana 15 dekagrama – objašnjava nam Darko Muzica. U svakom slučaju, istraživanje o tartufima koje je naručilo Ministarstvo trebalo bi biti gotovo do 30. studenog, a one koji se spremaju u lov podsjetit ćemo samo da se trenutačno skupljati mogu Tuber magnatum, Tuber aestivum var. uncinatum, Tuber mesentericum i Tuber macrosporum.

