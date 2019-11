Komora i sindikat liječnika poslali ultimatum Plenkoviću, najavljuju nove akcije

Zdravstvo i školstvo stupovi su na kojima počiva zdravo društvo, a u Hrvatskoj pucaju oba. Štrajk u školama traje mjesec dana i podržava ga sve više građana, a sada se dižu i liječnici. Hrvatska liječnička komora najavila je danas široku inicijativu svih strukovnih udruga u zdravstvu, i poteze koji bi mogli ozbiljno ugroziti funkcioniranje sustava.

Evo njihovog priopćenja:

Hrvatska liječnička komora i Sindikat poručuju Premijeru i Vladi RH:

U PROSINCU SLIJEDE KONKRETNI KORACI U BORBI ZA ZAKONIT RAD LIJEČNIKA

Više od dva mjeseca prošlo je od kada su hrvatski liječnici, okupljeni u tri krovne organizacije, Hrvatsku liječničku komoru, Hrvatski liječnički sindikat i Hrvatski liječnički zbor, zatražili od predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da ih žurno primi na sastanak zbog loše i zabrinjavajuće situacije u liječništvu i hrvatskom zdravstvu. Premijer se oglušio i nije čak odgovorio ni odbijenicom na liječnička traženja, što je nažalost jasna poruka Vlade RH hrvatskim liječnicima.

- Ovakvim ignoriranjem liječničke struke premijer Plenković poslao nam je jasnu poruku da ga problem odlaska liječnika, nezakonitog rada liječnika, smanjene dostupnosti zdravstvene zaštite, kao i drugi problemi liječništva te zdravstvenog sustava „ne impresioniraju“. To je neodgovorno ne samo prema liječnicima, nego i prema našim pacijentima, jer je rješavanje problema liječništva usko povezano s nastavkom pružanja kvalitetne i ujednačeno dostupne zdravstvene skrbi pučanstvu. Tražili smo od Premijera i Vlade RH da bez odgode započnu proces izrade i donošenja Zakona o plaćama i radnom vremenu liječnika ili Strukovnog kolektivnog ugovora za liječnike. Premijer nas nažalost ignorira. Očito je da ćemo biti prisiljeni određenim konkretnim akcijama skrenuti pozornost vladajućih na neodrživi status, položaj i radnu satnicu liječnika - rekao je dr.sc. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

Hrvatska liječnička komora i Hrvatski liječnički sindikat će sljedeći tjedan u Zagrebu na konferenciji za medije najaviti daljnje akcije koje će pokrenuti u prosincu. Cilj tih aktivnosti bit će uklanjanje nezakonitosti u prekovremenom radu liječnika i donošenje posebnog

Zakona o plaćama i radnom vremenu liječnika ili Strukovnog kolektivnog ugovora. Naime, istraživanje koje je HLK provela u rujnu ove godine pokazalo je da bi 60 posto liječnika koji rade u javnom zdravstvenom sustavu sigurno ili vjerojatno povuklo suglasnost za

prekovremeni rad kao podršku zahtjevu da liječnici sami pregovaraju o svojim radnim pravima i obavezama. Također, 86 posto liječnika je vjerojatno ili sigurno spremno sudjelovati u javnim prosvjedima za ostvarenje njihovih zahtjeva, rezultat je istog

istraživanja.

Očekuje se da na konferenciji za medije svoj potpis podrške Rujanskoj izjavi stave i još neke organizacije liječnika, među ostalima Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH), Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) te Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL). Također, svi saborski zastupnici koji su po zanimanju liječnici, pozvani su da supotpišu zahtjeve iz Rujanske izjave i tako iskažu kolegijalnost te daju podršku zahtjevima liječnika. Ključan zahtjev Rujanske izjave i ključan zahtjev liječnika je da se žurno započne s izradom Zakona o plaćama i radnom vremenu liječnika ili Strukovnog kolektivnog ugovora.

- Liječnici već šest godina nemaju pravo pregovarati za svoja prava i plaće. Hrvatski liječnički sindikat se cijelo to vrijeme bori svim dostupnim metodama za vraćanje prava pregovaranja liječnicima. Situacija je dovedena do paradoksa činjenicom da liječnici zapravo nemaju pravo pregovarati čak niti na razini Granskog kolektivnog ugovora u djelatnosti zdravstva. Hrvatski liječnički sindikat je u zadnje dvije godine iscrpio sve postojeće i dozvoljene zakonske mjere za rješavanje problema reprezentativnosti liječnika. Iz Ministarstva zdravstva i rada nam već dvije godine poručuju da je potrebno izmijeniti Zakon o reprezentativnosti i HLS-u priznati

reprezentativnost, ali do danas se ništa nije promijenilo. U uvjetima u kojima danas rade hrvatski liječnici, obećanja nam doista nisu od pomoći i mi smo prisiljeni pokrenuti cjelokupni liječnički korpus u akcijama za zaštitu dostojanstva, statusa, ali i zdravlja liječnika - rekla je predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, Renata Čulinović-Čaić.

Podsjetimo, tri liječničke organizacije 10. rujna donijele su Rujansku izjavu o hrvatskom liječništvu i sustavu zdravstva, u kojoj upozoravaju da je zdravstveni sustav već dulje vrijeme u kadrovskoj, financijskoj, infrastrukturnoj i organizacijskoj krizi koja se iz dana u dan sve više produbljuje. U tom dokumentu, zbog neodržive situacije u hrvatskom zdravstvu, HLK, HLS i HLZ traže konkretne promjene te su pozvali Vladu da hitno prione rješavanju problema zdravstvenog sustava.