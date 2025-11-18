Naši Portali
INTERVJU: NIKICA BURIĆ

Heroj obrane Vukovara: 'Nije mi vrag dao mira čekati jutro pa sam tražio da me voze na prvu liniju'

Autor
Renata Rašović
18.11.2025.
u 08:03

Umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske, jedan od heroja obrane Vukovara

Umirovljeni pukovnik HV-a Nikica Burić jedan je od heroja obrane Vukovara, koji je nadimak “Samoborac” zaradio na najtežoj hrvatskoj bojišnici 1991. godine. Onamo je stigao kao tek jedan od dvojice sugrađana koji su otišli braniti grad na istoku Hrvatske, naoružan kalašnjikovom koji je kupio za 2600 maraka, sa 150 metaka i tri “kinder-jaja”, iza sebe ostavljajući djevojku koju se spremao odvesti pred oltar i zabrinute roditelje na radu u Njemačkoj, kamo je svakog trenutka mogao izbjeći, ali nije.

Nakon ulaska u opkoljeni grad, ubrzo je imenovan jednim od zapovjednika, možda i najteže točke obrane grada, Sajmišta, gdje je u odori svoje 204. brigade ratovao skupa s postrojbom HOS-a do posljednjeg dana. Kao posljednji branitelj koji je napustio opkoljeni Vukovar, nakon pada grada nastavio je ratovati diljem bojišnice do kraja rata, a zbog ratnih zasluga 1998. imenovan je i zapovjednikom samoborske vojarne i Središta za obuku ročnih vojnika sve do 2005., kada odlazi u vojnu, invalidsku mirovinu. Danas, tri desetljeća nakon vukovarske bitke, 65-godišnji Samoborac jedna je od živućih legendi Domovinskog rata, čije se ime u braniteljskoj populaciji izgovara s poštovanjem i čija se riječ s pozornošću sluša.

Ključne riječi
Domovinski rat Vukovar Nikica Burić

