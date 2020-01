Hernadijeva obrana traži da mu se opozove pritvor

Hoće li Zsoltu Tamasu Hernadiju, šefu mađarskog MOL-a, koji je u aferi Ina-MOL, koncem prošle godine nepravomoćno osuđen na dvije godine zatvora zbog optužbi da je dao mito Ivi Sanaderu, biti opozvan istražni zatvor znat će se 29. siječnja. Tada će, naime, izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda objaviti što je odlučilo o zahtjevu Hernadijeve obrane da mu se istražni zatvor opozove i ukine.

Njemu je istražni zatvor određen zbog opasnosti od bijega, jer je godinama nedostupan našem pravosuđu. Kako je nepravomoćno osuđen na kaznu manju od pet godina zatvora, nije mu mogao biti određen obligatorni pritvor. No još uvijek egzistiraju uvjeti pod kojima mu je istražni zatvor određen, jer je i dalje nedostupan našem pravosuđu. Hrvatska je za njim nakon mnogo muke raspisala i Interpolovu tjeralicu te europski uhidbeni nalog.

Ovakav potez obrane je očekivan, jer su nakon objave nepravomoćne presude najavili da će poduzeti neke korake kako bi olakšali sadašnju Hernadijevu poziciju, s obzirom na to da on ne može stupiti van granica Mađarske bez bojazni da bude uhićen. USKOK ga je teretio da je bivšem premijeru Sanaderu ponudio 10 milijuna eura mita kako bi MOL preuzeo upravljačka prava nad Inom iako na to nije imao pravo. Prema optužnici, od tih 10 milijuna eura, Sanaderu, koji je u tom postupku nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora, isplaćeno je pet milijuna eura mita