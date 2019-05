Hera se izgubila u gradu koji još ne pozna, vlasnici je traže već pet dana

Hera se izgubila još u četvrtak 9. svibnja u jutarnjoj šetnji. Kako je tek nedavno udomljena, Zagreb joj je još uvijek nepoznat i ne zna se vratiti kući.

Ovih dana viđali su je na Dotrščini, stigla je i do Kauflanda na Branimirovoj, gdje je prešla i na drugu stranu pruge. Vidjeli su je zatim na Volovčici, kod kampusa na Borongaju. Na svaku dojavu koja im stigne vlasnici odmah kreću, no do sada nisu imali sreće.

– I dalje tražimo Heru, vrijeme nas je usporilo, a moramo i raditi. Pripremili smo još letaka i probat ćemo pokriti mjesta gdje je viđena jučer. A posljednje što znamo, oko 18 sati vidjeli su je kod osnovne škole Augusta Cesarca na Ferenščici. Brzo smo stigli, padala je kiša i već se spuštao mrak i Heru nismo pronašli – napisali su u svojoj molbi za pomoć. Kažu da su svjesni kako je malo ljudi po ovom vremenu vani, ali mole da svi obrate pažnju i ako ugledaju Heru da je pokušaju zadržati, oni će odmah doći. Zahvaljuju i na svakoj dojavi i komentaru, to im je dodatna snaga.

Foto: Privatni album

Prema posljednjim informacijama Hera je u ponedjeljak ponovno viđena kod kampusa na Borongaju. Kujica nema ogrlicu, ima 10-ak kilograma, prepoznatljiva je po tamnoj dlaci i svjetlim kolutovima oko očiju, a i na nogama joj je dlaka svijetla.

Plaha je i neće sama prići. Vlasnici nalaznicima nude novčanu nagradu od 1000 kuna. Javiti se možete na 091/52-00-608.